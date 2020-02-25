與中國大陸同級 美CDC對南韓旅遊疫情建議升至「警告」

新冠肺炎疫情在南韓持續擴散，美國疾病防治中心（CDC）連連調升赴南韓的旅遊疫情建議，24日晚間提升至第三級「警告」，提醒民眾非必要避免前往。

南韓24日疫情單日確診人數就增加231例，累計833例確診。此外，確診死亡病例增至8例。第8例死亡病例是與清道郡大南醫院有關的人員，在移送慶北大學醫院治療過程中死亡。

CDC於24日晚間調高對南韓的旅遊疫情建議，提醒民眾「避免非必要的旅行」，與本月6日發布對中國大陸的旅遊警示相同。