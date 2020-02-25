快訊

遭大車包夾！中彰快速道路連環車禍 轎車女駕駛亡、2童傷

疫情煞不住！南韓擬「隔離大邱」中國山東擬「隔離韓僑」

與中國大陸同級 美CDC對南韓旅遊疫情建議升至「警告」

聯合報 / 記者張文馨／即時報導

新冠肺炎疫情南韓持續擴散，美國疾病防治中心（CDC）連連調升赴南韓的旅遊疫情建議，24日晚間提升至第三級「警告」，提醒民眾非必要避免前往。

南韓24日疫情單日確診人數就增加231例，累計833例確診。此外，確診死亡病例增至8例。第8例死亡病例是與清道郡大南醫院有關的人員，在移送慶北大學醫院治療過程中死亡。

CDC於24日晚間調高對南韓的旅遊疫情建議，提醒民眾「避免非必要的旅行」，與本月6日發布對中國大陸的旅遊警示相同。

疫情 南韓 新冠肺炎

延伸閱讀

南韓入境台灣將居家檢疫 鄭文燦：加強陪伴關懷

南韓生入境要檢疫14天 台大建議交換生下學期再來

南韓出現第9死！病患呼吸衰竭不治「死後才確診新冠肺炎」

南韓新冠肺炎疫情拉警報 美CDC建議國人避免前往

相關新聞

是否取消奧運 日厚生勞動大臣：現在談言之過早

日本厚生勞動大臣加藤勝信今天表示，現在談論是否因2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）取消2020東京奧運...

新冠肺炎疫情衝擊 韓媒：南韓、美國考慮縮減聯合軍演規模

韓聯社引述官員報導，因新冠肺炎疫情蔓延，南韓與美國考慮縮減聯合軍事演習規模。

與中國大陸同級 美CDC對南韓旅遊疫情建議升至「警告」

新冠肺炎疫情在南韓持續擴散，美國疾病防治中心（CDC）連連調升赴南韓的旅遊疫情建議，24日晚間提升至第三級「警告」，提醒...

韓國生死邊界的急診故事：憎惡與恐懼，難道能輕易遺忘？

MERS造成全國喧騰，共有186位患者確診，共38名患者死亡，與病毒有關情況，在騷動後日趨平靜，最後正式宣告終結，在大眾心中也逐漸被遺忘，但是對於被確診的患者、倖存下來的5千萬名的人們心中，一定留下些什麼。

推土機強行搶屍：巴勒斯坦與以色列軍隊的「加薩屍體爭奪戰」

以色列與巴勒斯坦的衝突，23日上午在加薩走廊邊境發生了極其爭議的戰爭罪事件。以色列軍方周日下午宣稱，在加薩走廊邊境，擊斃了兩名疑似在以巴邊界埋設爆裂物的「巴勒斯坦恐怖分子」。但隨後以軍卻派出了戰車與推土機，強行開過邊界，從巴勒斯坦民眾手中奪走屍體...

並肩打江山到反目 安華阿茲敏33年師徒情決裂

馬來西亞政局於2月24日傳出大地震，其中最令人震驚的莫過於人民公正黨開除署理主席阿茲敏阿里。隨著他被逐出黨外，也正式宣告...

6黨奪權？馬國人心惶惶

馬來西亞總理馬哈迪廿四日突然辭職，他領導的土著團結黨也退出執政聯盟「希望聯盟」，但馬來西亞政壇廿三日就出現不尋常的跡象，...

交棒生變 馬哈迪突辭大馬總理

馬來西亞總理馬哈迪廿四日突然宣布辭職，馬哈迪領導的土著團結黨也宣布退出執政聯盟「希望聯盟」。這一出人意料的變化意味希望聯...

分析家警告：馬哈迪新政府上台 馬來西亞會倒退

馬來西亞總理馬哈迪24日突然辭職，他領導的土著團結黨也退出執政聯盟「希望聯盟」，但馬來西亞政壇23日就出現不尋常的跡象，...

「中國是亞洲病夫」道不道歉？《華爾街日報》53名記者「逼宮」

根據《紐約時報》掌握的信息，《華爾街日報》一共有53名記者及編輯在一封致報社高層的信函上簽字，信中呼籲報社領導層「考慮更改文章標題，並且向我們的讀者、消息源、同行以及所有被冒犯的人致歉」。信件起草者認為，「中國是真正的亞洲病夫」這樣的標題...

馬哈地辭去馬來西亞首相 他曝背後原因

馬來西亞政壇詭譎多變，首相馬哈地（Mahathir Mohamad）今天宣布辭去首相職務，民主行動黨秘書長林冠英指出，馬...

馬來西亞「政盪」 元首：委任馬哈地擔任過渡首相

馬來西亞國家元首蘇丹阿布都拉（Abdullah Ri'ayatuddin）今天發表聲明，將再度委任馬哈地（Mahathi...

熱門新聞

道瓊崩跌1,031點 兩年來最大跌點 全球疫情有擴散之虞

黑色星期一大屠殺 道瓊早盤暴跌近千點

「中國是亞洲病夫」道不道歉？《華爾街日報》53名記者「逼宮」

馬哈迪辭大馬總理！拒交棒安華 要另組執政聯盟

全球股市重挫…道瓊狂跌1031.61點 德股跌逾4%

新冠肺炎疫情蔓延 巴菲特：可能擾亂全球經濟

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。