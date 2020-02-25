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疫情最新：全球確診病例突破8萬例 美警告勿赴韓旅行

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
首爾捷運上加強宣導防疫。美國CDC已向美國居民發出警告，建議避免所有不必要的前往南韓的旅行。美聯社
首爾捷運上加強宣導防疫。美國CDC已向美國居民發出警告，建議避免所有不必要的前往南韓的旅行。美聯社

新冠肺炎病毒從義大利到伊朗蔓延開來，引發已轉為流行病的疑慮，如今全球確診病例突破80,000例。

義大利報告至少6例死亡病例、確診病例超過200例後，全球股市大跌。鑒於南韓確診病例激增，美國疾病控制與預防中心（CDC）向美國居民發出旅遊警示，避免不必要的南韓旅行。南韓周二公布新增60例確診病例，累計確診病例達到893例。

中國死亡病例增加71例，達到2,663例。隨著湖北省報告了499例新增病例，中國大陸累計確診病例增至77,658例。

值得慶幸的是，對抗疫情的藥物已有進展。世衛組織表示，Gilead Science的實驗藥物瑞德西韋(Remdesivir)可能是唯一可以有效對抗這種新病原體的藥物。富士軟片周二大漲8.8%，日本厚生勞動大臣表示日本計畫推薦該公司的Avigan藥物用於治療新冠病毒。讀賣新聞上周報導，試驗劑量顯示對輕度和無癥狀患者有療效。中國國家衛健委也在研究Avigan的功效。

以下為今日疫情更多重點：

--中國大陸死亡病例增加71例，累計死亡病例2,663例，累計報告確診病例77,658例。湖北省報告新增死亡病例68例，新增確診病例499例。

--阿富汗、巴林和科威特證實出現首例病例；伊朗至少有12例死亡病例。

--川普政府表示，已向國會提出追加預算25億美元的要求，以因應疫情蔓延。據知情人士稱，其中超過10億美元將用於研發、製造和分配疫苗。

--美國CDC向美國居民發出警告，建議避免所有不必要的前往南韓的旅行，此為CDC的第3級預警也是最高級別，與之前針對中國的預警相符。CDC先前針對義大利、伊朗和日本發出較低級別的預警，要求旅客格外小心，並考慮延後不必要的旅行。CDC周一也表示 ，美國新冠病毒感染病例目前達到53例。

--南韓衛生當局稱，他們計劃對集中爆發疫情的教會逾20萬名信徒進行檢測。美國與韓國的國防部表示，由於新冠疫情升溫，兩國軍方正考慮縮小聯合培訓規模。

--日本放送協會(NHK)周二報導，鑽石公主號郵輪乘客中新型冠狀病毒死亡案例增至第四例。NHK稱，這名乘客年齡80多歲。

--日本厚生勞動大臣加藤勝信表示，現在討論是否因新冠病毒疫情及其在日本的蔓延而取消東京奧運會還為時過早。

疫情 義大利 南韓

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