公平貿易組織：女性可可農平均日薪不到0.3美元

根據《紐約時報》掌握的信息，《華爾街日報》一共有53名記者及編輯在一封致報社高層的信函上簽字，信中呼籲報社領導層「考慮更改文章標題，並且向我們的讀者、消息源、同行以及所有被冒犯的人致歉」。信件起草者認為，「中國是真正的亞洲病夫」這樣的標題...

2020-02-24 21:27