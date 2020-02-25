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公平貿易組織：女性可可農平均日薪不到0.3美元

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電
公平貿易組織呼籲提高可可農收入。路透
公平貿易組織呼籲提高可可農收入。路透

公平貿易組織（Fairtrade）表示，女性可可豆農民每日平均收入僅23便士（約29美分），不僅遠低於極端貧窮線的日薪1.4英鎊，也低於一般農民的平均日薪75便士，凸顯全球巧克力產業性別薪資差距的問題相當嚴重。

BBC報導，公平貿易組織呼籲，英國政府應與巧克力產業一同合作，提高女性薪資。

公平貿易組織說，英國巧克力產業規模至少40億英鎊，且英國人的人均巧克力消耗量，為歐洲最高。因此，公平貿易組織認為，英國應擔任領頭羊，確保所有可可農及巧克力產業員工，尤其是女性，能獲得維持基本生活水準的薪資。

公平貿易組織呼籲，英國政府與巧克力產業，應加入新的國際倡議組織「可可生活水準收入聯盟」。

巧克力 公平貿易 英國

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