公平貿易組織：女性可可農平均日薪不到0.3美元
公平貿易組織（Fairtrade）表示，女性可可豆農民每日平均收入僅23便士（約29美分），不僅遠低於極端貧窮線的日薪1.4英鎊，也低於一般農民的平均日薪75便士，凸顯全球巧克力產業性別薪資差距的問題相當嚴重。
BBC報導，公平貿易組織呼籲，英國政府應與巧克力產業一同合作，提高女性薪資。
公平貿易組織說，英國巧克力產業規模至少40億英鎊，且英國人的人均巧克力消耗量，為歐洲最高。因此，公平貿易組織認為，英國應擔任領頭羊，確保所有可可農及巧克力產業員工，尤其是女性，能獲得維持基本生活水準的薪資。
公平貿易組織呼籲，英國政府與巧克力產業，應加入新的國際倡議組織「可可生活水準收入聯盟」。
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