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交棒生變 馬哈迪突辭大馬總理

聯合報 / 編譯李京倫／綜合報導
馬來西亞總理馬哈迪廿四日遞出辭呈後，離開吉隆坡官邸到國家皇宮謁見最高元首。（歐新社）
馬來西亞總理馬哈迪廿四日遞出辭呈後，離開吉隆坡官邸到國家皇宮謁見最高元首。（歐新社）

馬來西亞總理馬哈迪廿四日突然宣布辭職，馬哈迪領導的土著團結黨也宣布退出執政聯盟「希望聯盟」。這一出人意料的變化意味希望聯盟失去在國會下議院的多數地位，馬來西亞政局面臨重新洗牌。

馬國蘇丹阿布都拉廿四日發表聲明說，他已接受馬哈迪的辭呈，但將委任馬哈迪擔任過渡總理，直到選出新總理和新內閣成員為止。

九十四歲的馬哈迪也一併辭去土著團結黨名譽主席，該黨並宣布退出希望聯盟，但繼續支持馬哈迪出任總理。希望聯盟政黨之一、前副總理安華領導的「人民公正黨」署理主席阿茲敏阿里與其他十名國會議員則宣布，退出人民公正黨與希望聯盟，另在國會裡籌組獨立議員集團，包括四名部長、一名副部長與下院副議長。

馬哈迪尚未公開解釋辭職原因和下一步打算。新華社報導，有分析人士認為，馬哈迪辭職是「以退為進」。在退出希盟後，土著團結黨可能聯合巫統領導的國民陣線、伊斯蘭黨和一些地方政黨，組成新的執政聯盟，馬哈迪將續任總理。

然而，執政聯盟成員民主行動黨秘書長林冠英指出，馬哈迪是因為不願意與巫統合作，才決定辭職。林冠英表示，民主行動黨譴責部分希望聯盟領袖與國會議員，嘗試推出一個由巫統、伊斯蘭黨、土著團結黨組成「國民聯盟」執政，馬哈迪就是反對這件事，才辭去總理與土著團結黨名譽主席。

馬哈迪在二○一八年大選中和昔日政敵安華聯手，帶領反對聯盟「希望聯盟」扳倒執政聯盟「國民陣線」，是馬來西亞一九五七年獨立以來首次政黨輪替。捲入貪腐醜聞的總理納吉下台接受司法調查。

馬哈迪接任首相時，曾表示只會在位兩年，之後會將位子交棒給安華。不過，馬哈迪不斷放話，表示為了推行更多計畫，可能不會在今年五月交棒。

馬來西亞人民公正黨領袖安華。（路透）
馬來西亞人民公正黨領袖安華。（路透）

安華則指控自家陣營的「叛徒」和馬哈迪的政黨，計畫讓執政聯盟垮台並另起爐灶，好讓他當不上總理。

不過，隨著阿茲敏阿里等十一人離開人民公正黨，占廿六席的土著團結黨退出聯盟，「希望聯盟」在國會議席從一百廿九席縮減成九十二席，不到國會總議席兩百廿二席的一半。

馬哈迪 馬來西亞 伊斯蘭

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