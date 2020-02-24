分析家警告：馬哈迪新政府上台 馬來西亞會倒退

馬來西亞總理馬哈迪24日突然辭職，他領導的土著團結黨也退出執政聯盟「希望聯盟」，但馬來西亞政壇23日就出現不尋常的跡象，六個政黨的代表整天密會，外界推測可能是在組織新的執政聯盟。

許多馬來西亞人在社群網站上表達失望震驚，認為政黨不該操作密室政治，不經人民同意就組織新政府，如果執政聯盟瓦解，應該重新大選。

馬來西亞一群知名社運人士和學者發表公開聲明說：「凡是部分國會議員以自私自利心態偷偷組成的政府，人民都不會同意，遑論與這種政府合作。」

新加坡今日報報導，土著團結黨、巫統、馬來西亞伊斯蘭黨、砂拉越政黨聯盟、沙巴民族復興黨，以及前副總理安華領導的人民公正黨部分派系，23日整天都在密會，外界揣測這些政黨密謀讓現有的執政聯盟瓦解，並以新的執政聯盟取代。馬來西亞人心浮動，卻沒有政府領袖和代表出面否認，這些政黨力求淡化此事，只說是普通磋商。

馬來西亞2018年5月舉行大選，前總理馬哈迪和昔日政敵安華聯手帶領「希望聯盟」勝選，當時馬哈迪承諾只會在位兩年，之後會交棒給安華，但馬哈迪一直不願定出交棒的確切日期，使執政聯盟內部日益緊張。

批評者說，希望聯盟日益由華人主導，沒能保護占人口多數的穆斯林馬來人，而且推動改革不力，所以近來支持率下降，並輸掉一系列地方選舉。

分析家警告，馬哈迪的新政府可能會讓穆斯林馬來人獲得優越地位，破壞馬來西亞多族群社會的和諧。新加坡國際事務學會高級研究員胡逸山說：「如果新政府上台，馬來西亞會倒退，馬來族群和伊斯蘭教至高無上可能會成為常態。」