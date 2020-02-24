「中國是亞洲病夫」道不道歉？《華爾街日報》53名記者「逼宮」

根據《紐約時報》掌握的信息，《華爾街日報》一共有53名記者及編輯在一封致報社高層的信函上簽字，其中很大一部分都來自該報中國分社以及香港分社，也包括此次遭到驅逐的三名記者以及曾因報導習近平表弟齊明在澳洲豪賭並遭當地政府調查而被中方拒絕延長簽證的新加坡籍駐華記者王春翰。這封信的發送日期為2月20日，此前一天，中國政府剛剛宣布驅逐《華爾街日報》三名駐北京記者。

信中呼籲報社領導層「考慮更改文章標題，並且向我們的讀者、消息源、同行以及所有被冒犯的人致歉」。信件起草者認為，「中國是真正的亞洲病夫」這樣的標題具有「貶損性」，確實在中國輿論中觸發了不滿。「我們非常擔心，如果不能在最近幾天采取上述措施，非但中國分社今後的運營會受到影響、員工士氣短期內會受到打擊，更會長久損害我們的品牌、損害我們無與倫比的報導全球最重要時事的能力。」信函還強調，早在中國官方做出回應前，報社的許多記者、編輯就已經表達了對爭議標題的擔憂。

這封信函是通過該報中國分社社長鄭子揚(Jonathan Cheng)的郵箱寄出的，他本人並沒有在信函上簽字，也沒有遭到中國當局驅逐。信函的兩名收件人分別是報刊發行人、母公司道瓊斯集團首席執行官劉易斯(William Lewis)以及道瓊斯母公司新聞集團(News Corp.)首席執行官湯姆森(Robert Thomson)。鄭子揚在一則備注中寫道，他轉遞這封信函是因為他堅信「妥善處理此事對本報今後在中國的業務十分關鍵」。

道瓊斯集團一名發言人確認公司領導層已經收到了信函，並發表聲明對報社員工在中國所遭到的挑戰表示理解，稱「將繼續推動恢復三名記者的簽證」。

2月22日，《華爾街日報》方面曾經表示，報社在此事件上的立場並未發生改變。該報只是在2月20日通過發行人劉易斯發表了一份聲明，稱引起爭議的標題「顯然在中國人民中間引起了不滿和擔憂，對此我們感到遺憾」。

兩人已離境 另一人仍滯留武漢

本周一(2月24日)，李肇華(Josh Chin)、鄧超、溫友正(Philip Wen)這三名被責令限期離境的記者中，有兩名已經離境。據法新社報導，李肇華和溫友正當天從北京首都機場離境，在進入安檢區前，他們和其他乘客一樣都帶著口罩。此前一直在疫情中心武漢市報導的記者鄧超，目前依舊因隔離管制措施而在當地滯留，《華爾街日報》報社也確認了這一消息。

在周一的中國外交部例行記者會上，發言人趙立堅也再次提到了《華爾街日報》。他說，「面對惡意侮辱、抹黑，中國不做『沉默的羔羊』」，並且指責《華爾街日報》「以新聞報導和評論相對獨立為由，百般推諉，沒有道理」；「既然有罵人的囂張，為什麼沒有道歉的勇氣？世界上只有一份《華爾街日報》，該報既然一意孤行，就應當承擔相應的後果。」

《紐約時報》在報導中指出，《華爾街日報》記者、編輯致信報社高層的舉動，凸顯了該報新聞部與評論部之間的長期矛盾。和《紐約時報》、《華盛頓郵報》等美國主流大報相似，《華爾街日報》的新聞部與評論部也是相互獨立運營。

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