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影／不畏疫情！菲律賓集團結婚 220對新人戴口罩親吻

聯合報 / 編譯尤寶琪／即時報導
菲律賓巴柯洛德市（Bacolod City）日前依照傳統舉辦聯合婚禮，但為了避免新冠肺炎疫情擴散，主辦單位要求參加的220對新人戴口罩防疫，也因此出現了戴口罩親親的趣味畫面。路透
菲律賓巴柯洛德市（Bacolod City）日前依照傳統舉辦聯合婚禮，但為了避免新冠肺炎疫情擴散，主辦單位要求參加的220對新人戴口罩防疫，也因此出現了戴口罩親親的趣味畫面。路透

新冠肺炎（COVID-19）全球疫情不斷擴大，各國紛紛加強防疫，不敢掉以輕心。菲律賓巴柯洛德市（Bacolod City）日前雖然照常舉辦的聯合婚禮，但卻要求參加的220對新人戴口罩防疫，也因此出現了戴口罩親親的趣味畫面。

菲律賓中部沿海城市巴柯洛德市仍按該市傳統，在情人節後舉行由市政府贊助舉行集體婚禮。這項傳統在當地大受歡迎，2013年更曾吸引了2013對新人一起舉辦婚禮。但今年因為新冠肺炎疫情爆發，擔憂疫情擴散，主辦單位也特地要求參加新人必須戴上口罩，雖然有些人在拍攝大合照時拉下口罩露出臉容。而來參加祝福的親朋好友也得填寫健康申報表，詳述過去14天的旅遊史。

集體婚禮當天20日，當市長正式宣布兩人結為夫妻時，全場的新人隔着口罩親吻另一半，畫面格外趣味。其中一位新郎39歲的新郎英萬特（John Paul Inventor）表示「戴著口罩親吻的感覺不同，但這是必須的。畢竟這個地方擠滿了人！」

菲國境內現有三宗感染個案，全為中國公民，其中一人死亡。菲律賓本月二日起對中國實施旅遊禁令。

口罩 婚禮 新冠肺炎

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