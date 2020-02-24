德極右派首嘗大敗 傳統政黨式微？

德國政壇近來火紅的極右派慘遭滑鐵盧！德國大城漢堡選舉結果出爐，極右派恐喪失所有席次，主流政黨的得票率都有衰退跡象，年輕人的票都流向綠黨，讓綠黨成為當地議會第2大黨。歐洲新聞網分析，近日的邦長選舉跟極右派妥協、恐怖攻擊等事件都讓漢堡民眾意識到極右派的可怕，進而以選票抵制。

極右派恐全軍覆沒

根據《德國之聲》報導，漢堡市議會選舉結果23日出爐，第1大黨的社會黨仍以39%的得票率穩居第1，但比上一屆衰退6.6%；原本的第2大黨，梅克爾的基民盟受到圖林根邦邦長事件影響，得票率下降4.7%，僅獲得11.2%，這是基民盟有史以來在地方選舉獲得的最少得票率。

而綠黨獲得年輕人的支持，當地44歲以下的選民有3分之1投給綠黨，得票率因此大幅成長11.9%，高達24.2%成為第2大黨，有可能跟社會黨同組執政聯盟。外界最關注的另類選擇黨（AfD）目前民調為5%，原本另類選擇黨在議會中有8席席位，這次選舉後將有可能僅剩5席，甚至不滿5%而喪失所有席位。

《歐洲新聞網》分析，由於先前圖林根邦的邦長選舉中，基民盟與AfD妥協，導致極右派人選當選，引發爭議，原本被視為梅克爾接班人的凱倫包爾更因此宣布放棄黨魁選舉，再加上德國哈瑙市近日發生的恐怖槍擊案，選前德國大報《圖片報》的民調指出，6成的選民認為AfD要為這次恐怖攻擊負責。

掙扎的傳統政黨

但《德國之聲》也提到，跟德國其他城市與邦相比，漢堡原本就已經是極右派較難生存的地方。社會黨雖然在此區有高支持度，但全國民調仍處在15%的低點，如圖林根邦等地，極右派的勢力在議會中仍扮演關鍵角色。面對蠢蠢欲動的極右派，基民盟、社會黨等傳統政黨們仍試圖奮力掙扎。

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