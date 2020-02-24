川普訪印盛大造勢 外媒：作秀成分多

美國總統川普將於近日訪問印度2天，印度總理莫迪宣稱，將準備超過10萬人的造勢場合歡迎川普。由於兩人都是民粹主義者，且對穆斯林充滿敵意，美國全球廣播公司的報導分析，這趟訪問作秀的成分居多，美印會聚焦處理貿易糾紛，對外界關注的穆斯林議題則可能忽略。

鋪張歡迎川普

根據《CNBC》的報導，莫迪對於川普的的來訪非常重視，除了安排大量民眾夾道歡迎他跟川普的車隊，另外也會在板球場舉辦活動，預計會有超過10萬人參加。參加完大型造勢後，莫迪會帶川普去他和印度聖雄甘地的家鄉、泰姬瑪哈陵後，最後回到首都新德里。

雖然歡迎的排場浩大，不過印度跟美國近來在貿易問題上產生許多糾紛，談攏新的貿易協定將會是川普此行的目的，主要的爭執點在於印度希望能維持美國對印的關稅減免，但川普團隊的態度則是希望取消減免，雙邊公平貿易。

穆斯林議題恐忽略

《英國廣播公司》也提到，拉攏印度制衡中國就是川普「印太戰略」目標，但是印度也不想跟美、中其中一方太靠近。另外，印度近來國內的《公民法》對穆斯林行差別待遇引發國內高度抗議，但川普在美國也在推行禁穆令，雙方都對穆斯林不友善的情況下，外界預估，雙方對於穆斯林有關的議題都將忽略。

印度在喀什米爾與巴基斯坦，甚至是中國有接壤，印、巴的喀什米爾問題已經糾纏多時，但美國僅象徵性呼籲雙方軍對在邊境要克制以外，並沒有過多動作。衝突中，同為少數族群的穆斯林、泰米爾教徒也受到許多不人道的對待，外界雖然高度關注，但同樣在這次的峰會中應該無法獲得妥善處理。

《英國廣播電台》甚至坦言，川普認為跟領導人之間的個人關係可以讓他在外交上無往不利，因此這次的印度之旅他也會跟末迪有許多親密、如朋友般的互動，以彰顯他跟穆迪的好關係，但是在貿易談判方面，美國恐不會讓步。

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