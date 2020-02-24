砲擊加薩敘利亞 以色列罕見承認

以色列承認攻擊加薩與大馬士革附近的吉哈德基地！以色列於23日承認，除了向加薩地區與巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（簡稱吉哈德）開火外，也派遣戰鬥機攻擊敘利亞首都吉哈德附近，巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織的基地。以色列雖然多次於敘利亞、加薩地區發動攻擊，但鮮少如此直率承認。

以色列攻擊遭撻伐

根據《路透社》報導，以色列表示，有吉哈德成員於23日試圖在加薩走廊與以色列的邊界放置炸彈，於是派遣軍隊上前阻止。巴勒斯坦衛生部官員與其他在場居民則表示，以色列一頓掃射，上前救援的民眾也遭到射殺。隨後，以色列軍方用推土機處理屍體的影片被加薩攝影師錄下並在網路上瘋傳，許多留言紛紛撻伐以色列不人道的舉動。

吉哈德隨即從加薩向以色列發射火箭彈，以色列再進行反擊，並表示攻擊的區域均為拉法市中用以儲存製造火箭彈原料的地下區域。除了加薩以外，以色列也攻擊敘利亞大馬士革附近的吉哈德基地。敘利亞人權瞭望台組織表示，以色列攻擊區域位於大馬士革國際機場附近，但幸好並未有機場被導彈波及。

雙方衝突不斷

根據《半島電視台》報導，2019年11月，以色列也分別向位於加薩與敘利亞的吉哈德指揮官發動攻擊，其中位於加薩的指揮官遭到殺害。

除此之外，自從2011年敘利亞內戰爆發後，以色列便多次對敘利亞發動攻擊，主要針對獨裁者巴沙爾˙阿薩德所主導的敘利亞政府軍、伊朗盟軍與真主黨戰士。今年2月中旬，以色列被指控殺害位於大馬士革國際機場附近的3位敘利亞、4位伊朗士兵。

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