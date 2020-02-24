WSJ：解放軍透過美國大學竊取情報

華爾街日報23日報導，北京軍方不斷透過美國大學及學術機構，從事秘密研究，最近波士頓大學被揭發的案例，僅是其中之一。

波士頓大學著名物理學家史坦利(Eugene Stanley)毫無警覺收了中國軍方一名尉級女軍官為研究人員，他說：「我對政治一點都沒興趣，我是科學家。」

這名女軍官遭美國起訴，罪名包括申請簽證時，隱藏自己的軍人身分。

史坦利教授說，一大堆人找他當研究夥伴，他只根據申請人的學經歷背景篩選。波士頓大學發言人說，該校不從事秘密研究，判定外國申請人是否構成國安威脅，得靠國務院幫忙。

從國防部、國家衛生研究院到各大學，最近紛紛發出警訊，說北京企圖利用美國研究機構的專長，提升中國的軍事與科技競爭力。

美國官員指控中國派遣軍方研究人員等，到美國的實驗室收集「情報」，還重金吸引尖端科技及企業人才，以及智慧產權等。

北京一貫否認有系統地偷竊美國技術與科研成果，中國的國營媒體則駁斥說，美國的指控，是「政治」陰謀。

聯邦檢察官上月起訴哈佛大學著名科學家、化學和化學生物系主任利爾波(Charles Lieber)，因為他從中國拿了好幾百萬美元的好處，幫中國提升電池研究的水準。電動汽車是中國政府的重點項目。

德州A&M大學系統內部調查也發現，居然有100餘名教職員被中國「收買」，但只有五人承認拿了中國好處。

某些美國大學領導人質問說，官員的國安擔憂未免太過誇張，且有歧視之嫌，為出版而進行的非祕密研究，根本不該有任何限制。

這種「反歧視」教育界領袖還說，和中國等科技人才一大缸的國家進行國際合作，是促進科技進步不可或缺的手段。

澳洲政府贊助的智庫澳洲戰略政策研究所在2018年公布的一份報告中，建議各大學，就算是為了學術交流，也要和中國的人民解放軍劃清界線。

撰寫該報告研究員喬斯克(Alex Joske)說，過去10年來，中國政府派出2500名科學家和工程師到國外，有些接納他們的機關學校，根本不知道他們有軍事背景。他說：「幫助敵軍發展科技，不利於國家安全。」