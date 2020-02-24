馬來西亞總理馬哈迪遞出辭呈 是否真會下台還不明朗

馬來西亞總理馬哈迪已經向馬國最高元首提出辭呈，同時商討籌組新的聯合政府。彭博資訊則是報導，馬哈迪所屬的馬來西亞土著團結黨（Bersatu）所有國會議員都將退出執政聯盟。

現年94歲的馬哈迪在2018年5月重新取得執政權，再度出任馬國總理。

馬來西亞經濟部長Azmin Ali和住宅部長Zuraida Kamaruddin在確定馬哈迪遞出辭呈之前，已被執政聯盟的人民公正黨解職。據了解是因為他們「公開反叛執政聯盟」。

Azmin Ali、Zuraida Kamaruddin、外長 Saifuddin Abdullah共11位國會議員將另組政團。

馬哈迪辦公室的聲明並未明確表達馬哈迪是否就會下台，成立新政府或是讓路給繼任者接棒。馬國政局因此陷入全新的混沌中。