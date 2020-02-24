馬哈迪辭大馬總理！拒交棒安華 要另組執政聯盟

日本境內23日新增12起新冠肺炎確診病例，遭隔離的鑽石公主號郵輪則又有57人呈陽性反應；此外，傳出曾在在公主號等第一線執勤的醫療人員，返回原職場後卻遭到職場霸凌，甚至被上司逼迫道歉。

2020-02-24 13:30