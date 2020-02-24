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馬哈迪辭大馬總理！拒交棒安華 要另組執政聯盟
海峽時報報導，消息人士說，馬來西亞總理馬哈迪已向最高元首蘇丹阿布都拉辭職，下一步就是由最高元首宣布支持馬哈迪繼續擔任總理，直到國會這一任期結束。
消息人士說，馬哈迪辭職只是技術性，最高元首將拒絕接受辭呈，表示馬哈迪受到國會大多數的支持。
23日傳出馬哈迪將切割人民公正黨實權領袖安華，與部分執政黨與在野黨成員另組執政聯盟。
馬來西亞兩年來的執政聯盟面臨瓦解，執政聯盟高層和反對派周日（23日）在一間飯店內籌組新政府。等著接任總理的安華表示，執政的希望聯盟內的同僚想要防止他遵照之前的協議，從馬哈迪手中接下總理職務。
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