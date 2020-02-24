土伊邊境5.9強震 至少9死、逾千棟房屋倒塌

土耳其與伊朗邊境地區23日上午9時許發生芮氏規模5.7地震，土耳其災害與應變管理署（AFAD）後將規模上修為5.9，震源深度6公里。土耳其內政部表示至少已有9人喪生，包括3名兒童，逾50人受傷。內政部長索魯表示，有超過1000棟建物倒塌，許多民眾被困，其中萬恩市有四個村被毀。

伊朗方面則有43個山村受災，部分損的程度達到九成，最少75人受傷。據伊朗媒體報導，受災地區的電網和通訊已中斷，雖然救援隊已經派出，但由於地震發生在山區，救援工作十分困難。

土耳其新聞台報導，位在土耳其和伊朗邊境的格連雷爾村村長表示，全村80間房屋有超過一半已遭摧毀，所幸無人傷亡；附近的鄂茲皮納爾村則有5、6人罹難。

土耳其廣播電視公司新聞台的畫面可以看到，災區部分用空心磚蓋的房屋完全倒塌；主要以石塊搭建的其他建物嚴重毀損，有的牆面開裂、有的失去部分外牆。民眾正徒手接力搬開石塊，似乎有人受困。許多驚恐的婦女和兒童站在堆有厚厚白雪的受損建物外。

根據AFAD，這起地震後，相同地區又發生兩起規模3.9和一起規模3.8的地震。土伊邊境晚間再發生規模6.0地震，震源深度為10公里，暫無災損和傷亡通報。

土耳其位處多條活躍斷層線上，是全球地震活動最頻繁的國家之一。其中，北安納托利亞斷層（North Anatolian fault）是安納托利亞板塊和歐亞大陸板塊之間的右移斷層，為土耳其最具破壞潛力的斷層線。