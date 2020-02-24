星國審裁庭：李顯揚夫婦誤導李光耀簽遺囑 加進拆故居

新加坡律師公會紀律審裁庭最新裁定指出，新加坡建國總理李光耀的二媳婦林學芬身為草擬李光耀遺囑的律師，不僅與夫婿李顯揚合謀誤導李光耀簽署遺囑，還撒謊並隱瞞證據，行為嚴重失當，得交由最高法院特別庭處置。

李光耀於2015年3月間過世，享耆壽91歲。李光耀遺囑共有七個版本，他生前於2011年立了第一份遺囑，其後在兩年多內共修改六次，第五份與第六份遺囑刪除拆除歐思禮路38號故居的內容，2013年12月17日簽署的第七份也是最後一份遺囑，又加進故居拆除內容。

李光耀故居拆除與否引發總理李顯龍、妹妹李瑋玲及弟弟李顯揚公開互槓，因此始終是外界關注焦點，這份遺囑的真實性也關係到李光耀故居去留。

李瑋玲和李顯揚於2017年指責兄長李顯龍違背父親遺願，意圖保留李光耀故居，為自己爭取政治資本。李顯龍也曾在國會中針對這項糾紛發表聲明。

新加坡聯合早報、海峽時報報導，林學芬遭新加坡總檢察署向新加坡律師公會舉發專業行為失當，審裁庭最終裁定林學芬違反律師專業法令，足以交由最高法院特別庭處置，還要求將她除名。

這起案件主要焦點包括林學芬是否是李光耀最後遺囑的律師、林學芬行為有否違反律師專業操守，以及林學芬失職程度是否應受到懲處。

審裁庭調查發現，李光耀從收到最後一份遺囑的草稿到最終簽署，只用了16小時，林學芬不僅沒有利益迴避，也沒有解釋遺囑內容與相關差異。審裁庭認為，李光耀當時年邁，被李顯揚夫婦誤導，倉促簽署遺囑。

新加坡目前為李光耀故居去留成立部長委員會，2018年提出三選項，包括保留故居、拆除重建、保留具歷史價值地下樓層飯廳等。