快訊

滯湖北血友病少年和母親 晚間近11點搭長榮抵台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

馬來西亞「政盪」 馬哈迪傳切割安華另組新政府

世界日報 / 編譯中心╱綜合23日電
馬來西亞總理馬哈迪（右）傳出將切割人民 公正黨領袖安華（左），另組執政聯盟。（歐新社）
馬來西亞總理馬哈迪（右）傳出將切割人民 公正黨領袖安華（左），另組執政聯盟。（歐新社）

馬來西亞總理馬哈迪（Mahathir Mohamad）23日傳出將切割人民公正黨實權領袖安華（Anwar Ibrahim），與部分執政黨和在野黨成員另組執政聯盟，令執政不到兩年的希望聯盟政權搖搖欲墜。

馬來西亞媒體報導，土著團結黨名譽主席馬哈迪將連同5個黨派籌組新政府，包括前朝執政黨巫統、砂勞越政黨陣線（GPS）、沙巴民興黨、伊斯蘭黨，以及人民公正黨部分領袖。

其中，曾在去年捲入同志性愛片醜聞的公正黨署理主席兼馬來西亞經濟事務部長阿茲敏阿里（Mohamed Azmin bin Ali）也將拉攏18名成員，切割安華並投向馬哈迪籌組新政府聯盟。

據悉，各成員黨23日都分別舉行閉門會議，但會議結束後每個人都三緘其口，未透露任何消息。記者會延至明天早上發布。

安華23日晚則在住家向支持者發表簡單演說，證實有人試圖背叛希盟政府，包括土著團結黨及公正黨部分黨員。他透露這些人下午已覲見國家元首，但還未作出宣布。他坦承還沒掌握組織新政府完整資料，不過他明天一早將覲見國家元首，匯報最新的證據發展。

馬哈迪21日才宣布，希盟主席理事會一致同意，讓他在11月馬來西亞舉辦亞太經濟合作會議（APEC）高峰會結束後，再談論總理職位交棒一事。當時安華透露自己主動提出該建議，表示對於繼任一事會耐心等待。

馬哈迪在2018年5月10日接任總理時，曾表示只會在位兩年，之後會交棒給安華。不過，去年底馬哈迪不斷對媒體放話，表示為推行更多計畫，可能不會在今年5月交棒。

希盟成員黨由包括公正黨、民主行動黨、土著團結黨和國家誠信黨組成。其中，由安華領導的公正黨占國會下議院席位最多，共有51席；馬哈迪率領的土著團結黨有26席；民主行動黨與國家誠信黨分別有42席與11席。

馬哈迪

延伸閱讀

大馬即將上演90年代的老戲碼 馬哈迪醞釀逼走安華

馬來西亞政局地震 傳馬哈地將組新執政聯盟

馬來西亞國際發明展 台灣奪21獎項總成績第2

亞籃資格賽／中華隊12人 于煥亞入選、黃鎮遭割愛

相關新聞

土伊邊境5.9強震 至少9死、逾千棟房屋倒塌

土耳其與伊朗邊境地區23日上午9時許發生芮氏規模5.7地震，土耳其災害與應變管理署（AFAD）後將規模上修為5.9，震源深度6公里。土耳其內政部表示至少已有9人喪生，包括3名兒童，逾50人受傷。內政部長索魯表示，有超過1000棟建物倒塌，許多民眾被困，其中萬恩市有四個村被毀。

星國審裁庭：李顯揚夫婦誤導李光耀簽遺囑 加進拆故居

新加坡律師公會紀律審裁庭最新裁定指出，新加坡建國總理李光耀的二媳婦林學芬身為草擬李光耀遺囑的律師，不僅與夫婿李顯揚合謀誤導李光耀簽署遺囑，還撒謊並隱瞞證據，行為嚴重失當，得交由最高法院特別庭處置。

馬來西亞「政盪」 馬哈迪傳切割安華另組新政府

馬來西亞總理馬哈迪（Mahathir Mohamad）23日傳出將切割人民公正黨實權領袖安華（Anwar Ibrahim），與部分執政黨和在野黨成員另組執政聯盟，令執政不到兩年的希望聯盟政權搖搖欲墜。

赴郵輪前線抗疫 日本醫護歸原職遭職場霸凌、逼道歉

日本境內23日新增12起新冠肺炎確診病例，遭隔離的鑽石公主號郵輪則又有57人呈陽性反應；此外，傳出曾在在公主號等第一線執勤的醫療人員，返回原職場後卻遭到職場霸凌，甚至被上司逼迫道歉。

川普首訪印度 專家：作秀成分多

美國總統川普2月24日搭乘空軍一號到印度進行為期兩天的訪問。一如過去印度總理莫迪接待外國領導人的方式，這次特朗普預計也將受到豪奢的盛情款待。

星國律師審裁庭：李顯揚夫婦 誤導李光耀簽遺囑

中央社報導，新加坡律師公會紀律審裁庭最新裁定指出，新加坡建國總理李光耀的二媳婦林學芬身為草擬李光耀遺囑的律師，不僅與夫婿李顯揚合謀誤導李光耀簽署遺囑，還撒謊並隱瞞證據，行為嚴重失當。

日皇低調60大壽 「皇后雅子病情時好時壞」

日皇德仁廿三日過六十歲大壽，他在記者會中談到皇后雅子的適應障礙症病情「仍是時好時壞」。這是德仁登基後首次過生日，卻因日本新冠肺炎疫情而取消公開慶祝活動。

川普訪莫迪 做「個人外交」

美國總統川普24日將展開任內的首次印度之旅，不過，預料主要目的是跟印度總理莫迪做個人外交，而非解決兩國之間的經貿緊張。

伊朗最高領袖批敵誇大疫情威脅 圖妨礙國會大選

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）今天表示，伊朗敵人試圖藉由誇大2019年冠狀病毒疾病（...

狂歡不忘諷極右派總統 里約嘉年華遊行飄政治味

2020年巴西里約熱內盧嘉年華會最有看頭的遊行將於今晚登場。預料這場為期兩晚、光彩奪目的狂歡盛會，將充斥大量針對極右派總...

川普來訪印度忙美化門面 貧民窟猴子臭水全得消失

美國總統川普明天將首度至印度進行正式訪問，印度方面日以繼夜忙著打理門面。但有些舉動引發民眾不滿，甚至連猴子也成為當局眼中...

阿富汗和平有變數 政爭恐會內部分裂

阿富汗正步入和平談判的關鍵期！在美國與塔利班談妥為期一週的「減少暴力（reduction in violence）」協議後，雙方正朝29日簽下和平協議的目標邁進，阿富汗十餘年來的戰亂有望終結。然而，因為近期阿富汗總統大選的開票爭議，落選的阿卜杜拉宣告自組平行政府，不承認總統加尼的合法性，恐為接下來阿富汗與塔利班代表的談判埋下隱憂。

熱門新聞

「永凍鳥」出土！凍4.6萬年百靈鳥 上個冰期首見鳥類

巴菲特2020年致波克夏股東信談了什麼？ 四大要點一次看

若當選美國總統 桑德斯：不會坐視中國入侵台灣

今天開盤前 五件國際事不可不知

新冠肺炎遍地開花 美股期指重挫、金價逼向1,700美元

日皇低調60大壽 「皇后雅子病情時好時壞」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。