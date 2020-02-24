馬來西亞「政盪」 馬哈迪傳切割安華另組新政府

馬來西亞總理馬哈迪（Mahathir Mohamad）23日傳出將切割人民公正黨實權領袖安華（Anwar Ibrahim），與部分執政黨和在野黨成員另組執政聯盟，令執政不到兩年的希望聯盟政權搖搖欲墜。

馬來西亞媒體報導，土著團結黨名譽主席馬哈迪將連同5個黨派籌組新政府，包括前朝執政黨巫統、砂勞越政黨陣線（GPS）、沙巴民興黨、伊斯蘭黨，以及人民公正黨部分領袖。

其中，曾在去年捲入同志性愛片醜聞的公正黨署理主席兼馬來西亞經濟事務部長阿茲敏阿里（Mohamed Azmin bin Ali）也將拉攏18名成員，切割安華並投向馬哈迪籌組新政府聯盟。

據悉，各成員黨23日都分別舉行閉門會議，但會議結束後每個人都三緘其口，未透露任何消息。記者會延至明天早上發布。

安華23日晚則在住家向支持者發表簡單演說，證實有人試圖背叛希盟政府，包括土著團結黨及公正黨部分黨員。他透露這些人下午已覲見國家元首，但還未作出宣布。他坦承還沒掌握組織新政府完整資料，不過他明天一早將覲見國家元首，匯報最新的證據發展。

馬哈迪21日才宣布，希盟主席理事會一致同意，讓他在11月馬來西亞舉辦亞太經濟合作會議（APEC）高峰會結束後，再談論總理職位交棒一事。當時安華透露自己主動提出該建議，表示對於繼任一事會耐心等待。

馬哈迪在2018年5月10日接任總理時，曾表示只會在位兩年，之後會交棒給安華。不過，去年底馬哈迪不斷對媒體放話，表示為推行更多計畫，可能不會在今年5月交棒。

希盟成員黨由包括公正黨、民主行動黨、土著團結黨和國家誠信黨組成。其中，由安華領導的公正黨占國會下議院席位最多，共有51席；馬哈迪率領的土著團結黨有26席；民主行動黨與國家誠信黨分別有42席與11席。