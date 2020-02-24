赴郵輪前線抗疫 日本醫護歸原職遭職場霸凌、逼道歉

日本境內23日新增12起新冠肺炎確診病例，遭隔離的鑽石公主號郵輪則又有57人呈陽性反應；此外，傳出曾在在公主號等第一線執勤的醫療人員，返回原職場後卻遭到職場霸凌，甚至被上司逼迫道歉。

TBS電視台報導，日本疫情嚴重，許多醫師與護理師災害派遣醫療小組（DMAT）成員身分，前往鑽石公主號、政府包機乘客安置設施等第一線拚命，沒想到結束任務返回職場後卻遭到霸凌。

日本災害醫學會理事會發表聲明指出，這些醫師及護理師返回各自職場後，卻出現被當成「細菌」對待等職場霸凌行為，小孩也被保育園等要求不要上課，甚至還有職場上司要求這些醫師及護理師，為前往疫情現場執勤道歉。

日本災害醫學會表示，他們要對出現這些令人難以置信的不當對待表達強烈抗議，並要求相關人士改善。

境內增12例 公主號增1死

NHK報導，日本23日新增12起確診，包括北海道9起，分布在上川、釧路、振、石狩等地，累計北海道已有26例確診。此外，當局表示，鑽石公主號又有57人呈陽性反應，郵輪確診人數增至691人；另據共同社報導，厚生勞動省透露，郵輪上一名80多歲日籍男性因肺炎死亡，死亡人數累計達3人，但厚勞省未公布他是否感染新冠肺炎，也不知是乘客還是船員，只透露他有宿疾。

吉卜力美術館 首度休館防疫

此外，名古屋22日公布有4人感染確診，其中一名60多歲男性是高速公路收費公司的職員，與其密切接觸的52名收費員被要求在家隔離，因人手不足，名古屋高速公路封閉6個入口。

而由日本知名動畫導演宮崎駿擔任館主、位於東京三鷹市的「三鷹之森吉卜力美術館」，為預防疫情持續擴散，館方在跟三鷹市政府協議後決定，從2月25日到3月17日臨時休館，是首度因防疫休館。