澳洲8旬翁完成單人環球航行 耗時8個月創世界紀錄

澳洲昆士蘭省81歲男子哈特菲爾德（Bill Hatfield）在海上度過近一年後，成為全世界不間斷單人環球航行年紀最大的人。

澳洲廣播公司（ABC）報導，哈特菲爾德22日上午完成八個月的旅程，乘坐著38英尺長（約11.5公尺）遊艇L'Eau Commotion返回黃金海岸的港口，再次創造航海紀錄。

自從哈特菲爾德去年6月8日啟程以來，他的家人一直感到忐忑不安，好在終於安然無恙的歸來，哈特菲爾德在一間遊艇俱樂部受到大家的歡呼和迎接。

來自班德堡（Bundaberg）的哈特菲爾德曾經是個漁民，他七歲起就夢想著完成此一目標。他謙虛地說，能完成環球航行需要一點運氣，「回程時有三個龍捲風，其中兩個威力很強，但它們只是從我旁邊繞過」。

哈特菲爾德說，回到陸地上後，最想先做的事是洗澡和吃些新鮮的食物。

他的女兒凱瑟琳．蘭布羅斯（Katherine Lambros）說，她為父親總算實現目標感到欣慰和興奮，坦承當時已做好可能再也見不到他的心理準備。

蘭布羅斯表示，當父親第一次提到正在考慮做這件事時，她就知道父親早晚會達成目標。

據報導，地球風向是西向東吹，所以大部分人會選擇向東航駛，但哈特菲爾德卻選擇向西逆風航行。

哈特菲爾德2015年至2017年間都嘗試過環球航行，未料都以失敗收場。他這次的航海旅程打破英國77歲女子珍奈．索卡特絲（Jeanne Socrates）在去年9月創下的紀錄。

至於接下來有何計畫，哈特菲爾德說暫時不會再離開陸地，將多花點時間陪伴家人。