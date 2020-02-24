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川普首訪印度 專家：作秀成分多

德國之聲 / 德國之聲中文網
美國總統川普。聯合報系資料照片
美國總統川普。聯合報系資料照片

美國總統川普2月24日搭乘空軍一號到印度進行為期兩天的訪問。一如過去印度總理莫迪接待外國領導人的方式，這次特朗普預計也將受到豪奢的盛情款待。

這是川普上任以來首次訪問印度，行程安排相當豐富。此行也被視為印度媒體今年報導的重點大事。

新德裡國防研究與分析研究所（IDSA）外交政策研究員帕塔乃克 (Smruti Pattanaik)告訴德國之聲。印方希望川普此行能在安全問題、恐怖主義和貿易往來上與印度達成更多共識。

印第安納大學布盧明頓分校印度專家，政治學教授甘古利（Sumit Ganguly）對德國之聲說：「這次旅行除了具有象征意義之外，也毫無疑問地凸顯了美國對印度的重視。」

他說：「這次訪問也強調巴基斯坦的重要性正在下降，因為美國沒有一定要在巴基斯坦過境。這也可能向中國傳達一個信息，就是美國對印度的重視。」

甘古利強調，在印美戰略利益日益接近的情況下，兩國關系在過去幾年一直穩定轉好。他也說:「許多國內事務讓特朗普分心，讓他無法專注於世界事務，對國際政治也所知甚少，但(印美) 關系相對來說基礎穩固。這主要是源於對地緣政治的關注。」

華盛頓將新德裡視為所謂的「印度太平洋」（Indo Pacific）中美國戰略的關鍵參與者。印度太平洋是美軍構想的橫跨太平洋和印度洋的廣大區域，從美國西海岸到印度的西海岸。近年，印度添購美國軍事裝備，並與華盛頓建立了更緊密的國防合作。

無法化解的貿易糾紛？

專家形容當前的美印關系在國防上很穩固，但在商業方面卻有分歧。美國前南亞助理國務卿兼華盛頓外交關系委員會資深研究員艾爾斯 (Alyssa Ayres)說：「我會說，美印在貿易緊張關系下，戰略伙伴關系依然穩固......實際上，這是自小布什政府以來兩國關系的發展軌跡。事實證明，解決戰略和國防合作的某些障礙比解決貿易和經濟方面的重大分歧要容易得多。」

在過去的20年中，美國和印度之間的貿易一直穩定增長。商品和服務的雙邊貿易從1999年的160億美元（148.2億歐元）猛增到2018年的1420億美元。盡管增長如此強勁，但兩國的商業關系卻每況愈下。

美國長期以來一直認為印度政府的貿易保護主義措施不公平，對包括高關稅和外國投資壁壘發出抱怨。特朗普也對此不斷批評，並稱印度是「關稅王」。

印美雙方在簽證、商品和服務的市場准入、知識產權以及數位經濟法規等方面也存在嚴重分歧。

艾爾斯說：「我不認為貿易或移民這些是什麼新的麻煩。這些分歧以某種形式已經存在了至少10年。」

伍德羅·威爾遜國際學者中心的南亞專家庫格曼 (Michael Kugelman)告訴德國之聲，這些貿易分歧對印美兩國關系而言「是麻煩，但不是威脅」。他說:「雙方對彼此的善意足夠區隔兩國關系與貿易方面的問題。特朗普的訪問將把這份善意和良好的關系向上提升。」

特朗普最近表示，美國和印度正在制定一項重大的貿易協議，但他不確定該協議是否會在11月美國總統大選之前完成。

庫格爾曼也表示，在印度之行期間，浮誇的象征意義可能大於實質成果。他說：「我不期望出現任何實質可交付的成果。特別是貿易協議，可能性越來越小。但可能會有一些新的國防協議......主要的成果將是特朗普在印度與莫迪的對話。兩人在一場盛會中共享舞台。這是最能引起他們共鳴的，這正是這兩位享受大排場的領導人和他們的政府希望做到的事。」

行程安排

川普和第一夫人梅蘭妮亞此行第一站是印度總理莫迪的故鄉，古吉拉特邦的西部城市艾哈邁達巴德。自莫迪出任總理以來，包括中國、日本、以色列在內的許多外國領導人在印度之旅中都訪問了他的故鄉。

24日下午，特朗普將與莫迪一起參加名為「你好，特朗普」 (Namaste Trump)的公開活動。這個活動將在據說是世界上最大的板球體育場舉辦。這個新建成的薩達爾·瓦拉巴伊·帕特爾(Sardar Vallabhbhai Patel)體育場可容納超過10萬人。

川普隨後將飛往阿格拉，在夜間訪問聞名世界的大理石陵墓泰姬瑪哈陵。隔天25日上午，川普將赴印度新德裡的總統府參與拉什特拉帕蒂·巴萬（Rashtrapati Bhavan）為他舉行的盛大的歡迎儀式。

川普在訪問新德裡期間將參觀聖雄甘地的紀念館拉傑·加特。

去年9月，莫迪訪美時與川普和其他美國高級官員舉行會談，希望深化兩國關系。

本文章由德國之聲授權提供】

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