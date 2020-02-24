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大馬即將上演90年代的老戲碼 馬哈迪醞釀逼走安華

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
安華和馬哈迪再度貌合神離。路透
安華和馬哈迪再度貌合神離。路透

馬來西亞政壇可能又要掀起大地震，只是戲碼似曾相識：高齡94的總理馬哈迪違背競選承諾，拒絕交棒給安華。

馬哈迪不到兩年前加入安華陣營，在大選打敗在位長達60年的執政聯盟巫統，如今馬哈迪的支持者據報導籌組新政府，與安華劃清界限。如此發展令人想起1990年代的景況，當年安華被馬哈迪逐出內閣，還以雞姦罪被捕。

馬哈迪曾在2018年5月的大選前承諾，他將交捧給安華，但如今卻一再宣稱他要等到前任政府遺留下來的問題解決之後，才會下台。安華則表示，雙方達成的「默契」是5月會完成交棒。

昨天，安華證實，他的人民公正黨部分成員準備和馬哈迪陣營合作，重組執政的希望聯盟。據新海峽時報報導，安華將於今天下午2時覲見國家元首。

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