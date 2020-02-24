川普訪莫迪 做「個人外交」

美國總統川普24日將展開任內的首次印度之旅，不過，預料主要目的是跟印度總理莫迪做個人外交，而非解決兩國之間的經貿緊張。

川普的訪印行程僅36小時，過程卻多采多姿。他在造訪莫迪的家鄉時，將獲得上百萬人的夾道歡迎，他也將前往泰姬馬哈陵、會晤在美國投資製造業的印度企業，並出席總理官邸的國宴，25日才是正式會議。

華爾街日報引述美國高級官員指出，川普此行可能著重於兩國的國安關係，至少包括反恐、移民及中國大陸崛起等領域。印度是美國希望反制中國大陸崛起的重要地緣政治夥伴。

目前兩國間的貿易緊張正持續升高。今年初完成的美印貿易協議草案已遭擱置，川普表示要等到11月美國大選結束後再做決定。

兩國目前在貿易、電子商務管制及保護宗教與少數民族等領域頗多歧見。但美國官員表示，兩人將聚焦於凸顯個人關係。