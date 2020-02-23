受新冠肺炎衝擊 法國財長：旅客數大減三到四成

法國財政部長表示，新冠肺炎疫情已造成法國境內的遊客人數銳減，重創觀光業，經濟也將受拖累。

法國財長勒梅爾23日在20國集團（G20）會議場邊表示，「在法國，觀光客當然有減少，比預期少了約三到四成」，「這肯定會對法國經濟形成重大衝擊」。

法國是觀光客最多的國家之一，根據法國外交部，2018年造訪法國的旅客達8,940萬人，而旅遊業占法國國內生產毛額（GDP）近8%。勒梅爾說，法國每年接待約270萬名中國大陸旅客，但2020年鐵定無法維持相同水準。

根據世界衛生組織，至22日為止，法國有12名新冠肺炎確診案例，並已造成一人死亡。