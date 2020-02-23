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阿富汗和平有變數 政爭恐會內部分裂

台灣醒報 / 記者王安棣╱台北報導
阿富汗總統參選人阿卜杜拉不服大選結果，在政府跟塔利班談和前夕與當局撕破臉。（photo by Wikimedia）
阿富汗總統參選人阿卜杜拉不服大選結果，在政府跟塔利班談和前夕與當局撕破臉。（photo by Wikimedia）

阿富汗正步入和平談判的關鍵期！在美國與塔利班談妥為期一週的「減少暴力（reduction in violence）」協議後，雙方正朝29日簽下和平協議的目標邁進，阿富汗十餘年來的戰亂有望終結。然而，因為近期阿富汗總統大選的開票爭議，落選的阿卜杜拉宣告自組平行政府，不承認總統加尼的合法性，恐為接下來阿富汗與塔利班代表的談判埋下隱憂。

預計月底簽和平協議

根據《法新社》的報導，21日生效的「減少暴力」協議，是自從美國2001年入侵阿富汗以來，第二次的部分停戰。美國與塔利班預計在29日簽署和平協議，美國有望自此從阿富汗撤軍，完成總統川普的目標，塔利班也需在一週的停戰期管控好軍隊，在簽署協議前展現出誠意。

「減少暴力」協議對長期承受戰亂的阿富汗民眾來說，是個迫切需要的喘息，聯合國駐阿富汗援助團22日指出，光是在2019年，阿富汗的戰亂就造成了超過1萬死傷人數。

元首政爭埋隱憂

然而，《半島電視台》的報導指出，在「減少暴力」協議簽署之後，便傳出現任阿富汗行政長官、總統落選人阿卜杜拉自立平行政府的消息。自從上週二（18日）總統加尼宣布贏得去年9月舉行的大選，阿卜杜拉便不斷質疑當局因技術問題一再延後開票、選委被控詐騙的爭議，也不承認加尼政府的合法性。

阿富汗元首政爭的問題，可能會為接下來的阿富汗內部談判埋下隱憂，在塔利班的要求下，阿富汗政府會在和平協議簽署前，與塔利班代表當面開會，以取得政治共識。安全分析員沃達認為，喀布爾當局的分裂，將使阿富汗在接下來內部談判中更趨弱勢。

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阿富汗 塔利班 詐騙

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