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仇恨殺戮頻傳 德極右思想令人憂

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導
德國面臨種族主義興起，國家帶向迫害少數的法西斯主義。（photo by Twitter）
德國面臨種族主義興起，國家帶向迫害少數的法西斯主義。（photo by Twitter）

9個月內發生3起仇恨槍擊案！德國右派思維崛起後，導致殺戮頻傳，極右民粹政黨「德國另類選擇」的興起被各界視為主因之一。《歐洲反種族主義網路》主席泰勒表示，「他們毫不避諱的種族歧視行為，已對許多社群造成極大影響，人們逐漸認為不友善是可以被接受的。」

少數民族困境

根據《衛報》報導，德國黑森邦城市哈瑙日前發生一起水煙館槍擊案，有9人不幸罹難，為近期國內層出不窮的種族歧視仇殺案再添一筆。

一名羅馬尼亞女子無奈地表示：「我害怕嗎？我想是的，但更重要的是，你想喝一杯茶嗎？」德國政府在槍擊案後宣佈，將以限縮槍枝等方式遏制右派的極端份子崛起，也承諾為保護移民會採取更多措施。哈瑙槍擊案已是過去9個月以來第3起由種族主義份子發起的攻擊。

《歐洲反種族主義網路》主席泰勒表示，右翼民粹政黨「德國另類選擇」是誘發槍擊案發生的主因，她說：「他們毫不掩飾自己的種族主義發言，已在極右的社群裡造成相當大的影響力。」德國綠黨的聯邦議員歐德米爾也說：「德國另類選擇根本就是仇恨的政治代言團體。」

政府須挺身而出

據《歐洲新聞台》報導，在槍擊案發生後，「德國另類選擇」立刻發出聲明，表示該政黨與兇手毫無瓜葛。

然而泰勒認為，「德國另類選擇」在各地的選舉中漸漸崛起，加上其黨內領導人賀克種種的種族歧視行為，潛移默化的影響選民，民眾逐漸認為「不友善的態度是可以被接受的」。他也指出，政府必須主動提出應對，像是針對少數族群社區加強巡邏警力等，讓極端主義者意識到有人在保護他們。

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德國 槍擊 種族歧視

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