南蘇丹組聯合政府 和平曙光乍現

東非和平見曙光！南蘇丹前最大反對派領導人里克·馬查爾，22日宣誓就任南蘇丹「過渡聯合政府」第一副總統。在首都朱巴舉行的就職儀式上與他一同宣誓的還有3位副總統。馬查爾在宣誓就職後表示，他將與總統基爾密切合作，落實2018年簽署的和平協議，為實現南蘇丹和平而奮鬥。

政爭引發武裝衝突

根據《半島電視台》報導，過渡聯合政府結束了多年的毀滅性衝突，這場衝突已經造成近40萬人喪生，數百萬人被迫離開家園。馬查爾宣誓就職時說：「我謹此宣誓我將忠實對南蘇丹共和國盡職。」在掌聲中，馬查爾擁抱並與基爾握手。基爾宣布：「戰爭正式結束，我們現在開始迎接全新曙光。」

「和平再也不會動搖。」總統基爾說，他原諒了馬查爾，也請求馬查爾的原諒。他並呼籲，他們各自的丁卡族和努爾族同伴也都該這麼做。2011年從蘇丹獨立時，基爾和馬查爾分別出任總統與副主席，但是2年後，基爾解雇了馬查爾，後來還指責他企圖發動政變，雙方不斷爆發武裝衝突，且以種族對立為徵結點。

2015年達成的和平協議使馬查爾再次擔任副總統，他在安全形勢嚴峻的情況下回到朱巴。當該協議於2016年7月瓦解時，首都陷入戰端，馬查爾被迫徒步逃離。儘管在2018年簽署了新的和平協議，國際社會也施加了巨大壓力，但基爾和馬查爾在過去1年中推遲了2次，才邁出組建聯合政府的關鍵步驟。

人民苦難尚未結束

根據《NPR》報導，蘇丹外交大臣阿武特·鄧·阿奎爾在推文中稱讚，此次協議是關鍵轉折點，她形容這是「結束我們人民的苦難，使槍枝保持沉默，使我們的國家恢復和平」的重要途徑。

然而，長期戰爭留下的荒蕪依然存在，由於南蘇丹政府的暴力和腐敗，大約650萬人今年夏天將面臨饑荒。聯合國南蘇丹人權委員會在20日報告說：「今天在南蘇丹，平民被不僅活活餓死，還被有系統地監視、任意逮捕和拘留，並沒有機會訴諸司法。」可持續和平與安全的前提是，對人民補救侵犯人權的相關罪行。

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