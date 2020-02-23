布吉納法索內部動亂 每天4000人流離

「布吉納法索的難民問題不能再耽擱了！」聯合國難民署近日指出，布吉納法索1年來，已有超過70萬人因為與基地組織的武裝衝突而流離失所。布吉納法索與鄰近的尼日、馬利等國由於種族、宗教與基地組織的流竄導致戰亂不斷，是除了利比亞、敘利亞以外，另一個讓聯合國非常頭痛的戰亂地區。

聯合國也無能為力

根據《半島電視台》報導，聯合國難民署的報告近日指出，布吉納法索1年總共有70萬人因為當地的戰亂而流離失所，光是最近3個禮拜的動盪加劇，就造成15萬人被迫逃離家園。雖然聯合國想要人道介入，但由於當地局勢、軍閥割據太過複雜，沒有一個城鎮是安全的，聯合國也愛莫能助。

難民署發言人馬哈奇表示，包括布吉納法索、馬利、尼日等國所屬的薩赫爾地區已經陷入了很大的人道危機，但是國際社會對該處的局勢關注不多，而且欠缺深入了解。

薩赫爾需國際介入

薩赫爾地區近年來的暴力衝突越來越嚴重，除了本地的基地組織以外，也有IS（伊斯蘭國）的殘部在這一帶流竄。武裝勢力進入城鎮就開始大肆燒殺擄掠，搶奪居民的財產，當地人被迫離開，雖然有幾千人在馬利找到可暫時安身之所，但仍有更多的布吉納法索人試圖越過馬利與尼日邊境，遠離家鄉戰亂。

根據《新人道主義者》報導，布吉納法索國內有60個不同的宗教，過去這些宗教的小孩子還可以一起上學，但近來的衝突讓該國多元的宗教背景更難和平相處，而且國內的富拉尼人對於現任政府不滿的情況仍持續，導致該國境內種族、宗教問題衝突不斷。

雖然法國先前曾加派600人進駐馬利，法國總統馬克宏也在公開場合呼籲歐盟需要多介入薩赫爾地區的安全問題，但顯然杯水車薪。馬哈奇呼籲呼籲國際社會有更多國家能夠偕同聯合國，人道介入此區嚴重的難民危機。

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