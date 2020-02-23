反美情緒助攻 伊朗大選強硬派領先

伊朗國會大選21日結束投票後，隨即開始點票，並於22日公布初步結果。內政部官員指出，與革命衛隊有聯繫的強硬派和保守派候選人在首都德黑蘭及其他城鎮暫時領先，顯示在國民反美情緒升溫下，強硬派獲得更強大支持，可望在國會290個議席中取得大多數。

路透報導，本次大選被視為對最高精神領袖哈米尼的民意考驗，國家選舉委員會指，截至22日早上已點算全國41個選區的選票，餘下167個選區尚未完成。內政部官員表示，強硬派在全國各城鎮及鄉村已奪得55席。

伊朗法斯通訊社（Fars）發布非正式點票結果，表示183席已經定出勝負，保守派候選人取得135席，改革派僅得20席，其餘28席由獨立候選人當選。

憲法監督委員會估計投票率約50%，明顯低於2016年上屆大選的62%，以及2012年的66%，但委員會認為選民踴躍投票，「令敵人感到失望」。據報導，為了讓最多的選民前往投票，選舉經過至少5次延長。

這場1979年伊朗伊斯蘭革命以來的第11屆國會選舉，是在與美國緊張關係急遽升溫，以及伊朗軍方意外擊落一架烏克蘭客機引發反政府示威後登場。

在美國退出2015年簽訂的伊朗核協議，並重啟對伊朗的制裁後，伊朗改革派勢力逐漸減退，強硬派若在本次大選大勝，將為強硬派角逐明年總統大選打下強心針，同時有助革命衛隊提升在政治、社會及經濟事務上的影響力，改革派將更勢孤力弱。