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英國最大年金促巴克萊限制對石油業融資 正視全球暖化

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
巴克萊銀行在全球暖化中扮演要角，所以面對的壓力與日俱增。路透
巴克萊銀行在全球暖化中扮演要角，所以面對的壓力與日俱增。路透

會員數高達850萬人的英國年金平台NEST（National Employment Savings Trust），呼籲巴克萊銀行進行「乾淨且健全的計畫」來減少融資給化石燃料企業。由於該銀行在全球暖化中扮演要角，所以面對的壓力與日俱增。

金融時報（FT）報導，英國政府設立的退休金計畫NEST表示，將支持一項具指標性意義的氣候變遷決議，該決議將在巴克萊銀行5月舉行的年度會議上進行表決。該決議的提案是由資產高達1,300億英鎊的11大股東所提出，要求巴克萊銀行停止為不符合巴黎協議規範的能源業者提供融資，以因應全球暖化的問題。

據慈善機構ShareAction統計，自2015年簽署巴黎協議以來，巴克萊銀行已提供逾850億美元給化石燃料業者。巴克萊銀行是全球第六大、歐洲最大的化石燃料投資者，且投資金額比歐洲同業還多270億美元。

NEST的投資負責人索比亞（Diandra Soobiah）表示，巴克萊銀行需要有所作為，因為氣候變遷會造成「非常真實」的風險。

雖然NEST並非巴克萊銀行最大的股東，但NEST支持這項決議別具意義，原因是NEST有許多成員都是巴克萊的客戶。

管理金額高達280億英鎊的英格蘭教會退休金委員會，以及伊甸樹投資管理基金（EdenTree Investment Management），也都支持該項決議。

化石 氣候變遷 英國

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