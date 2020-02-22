聞遊輪色變？維珍老闆布蘭森逆向操作 推出首艘遊輪

在人人聞遊輪色變的當下，英國維珍集團（Virgin Group）創辦人布蘭森（Richard Branson）逆向操作，21日在英國多佛港推出旗下品牌維珍遊輪（Virgin Voyages）的首艘遊輪「紅女郎號」（Scarlet Lady）。

布蘭森說，這艘新遊輪鎖定較年輕的客群，他不擔心新冠肺炎疫情會把顧客嚇跑。

英國衛報報導，選在這個時候推出新遊輪的確不是好時機。停泊在日本橫濱港的「鑽石公主號」郵輪已有600多人感染新冠肺炎，另一艘遊輪威士特丹號遭到五國拒絕停靠港口。

「紅女郎號」是維珍遊輪四艘新船的第一艘，計畫4月展開處女航。

布蘭森說：「我20多歲時就夢想創立自己的遊輪公司，對這一刻的到來興奮不已。」

遊輪通常吸引較年長的遊客，但布蘭森的新遊輪走精品旅館風，禁止18歲以下未成人上船，迎合較年輕遊客的喜好。

遊輪上有20多家食堂，供應世界料理，但沒有巨型的餐廳。另外還有專業咖啡吧和黑膠唱片商店，並提供瑜伽、紋身、變裝及DJ表演等娛樂活動。

維珍遊輪主打短期旅遊，遊客僅在船上過五夜。「紅女郎號」在義大利Fincantieri造船廠建造，4月將在加勒比展開處女航，可接待2770名乘客及1160名船員。