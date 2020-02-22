聽新聞
test
0:00 / 0:00
聞遊輪色變？維珍老闆布蘭森逆向操作 推出首艘遊輪
在人人聞遊輪色變的當下，英國維珍集團（Virgin Group）創辦人布蘭森（Richard Branson）逆向操作，21日在英國多佛港推出旗下品牌維珍遊輪（Virgin Voyages）的首艘遊輪「紅女郎號」（Scarlet Lady）。
布蘭森說，這艘新遊輪鎖定較年輕的客群，他不擔心新冠肺炎疫情會把顧客嚇跑。
英國衛報報導，選在這個時候推出新遊輪的確不是好時機。停泊在日本橫濱港的「鑽石公主號」郵輪已有600多人感染新冠肺炎，另一艘遊輪威士特丹號遭到五國拒絕停靠港口。
「紅女郎號」是維珍遊輪四艘新船的第一艘，計畫4月展開處女航。
布蘭森說：「我20多歲時就夢想創立自己的遊輪公司，對這一刻的到來興奮不已。」
遊輪通常吸引較年長的遊客，但布蘭森的新遊輪走精品旅館風，禁止18歲以下未成人上船，迎合較年輕遊客的喜好。
遊輪上有20多家食堂，供應世界料理，但沒有巨型的餐廳。另外還有專業咖啡吧和黑膠唱片商店，並提供瑜伽、紋身、變裝及DJ表演等娛樂活動。
維珍遊輪主打短期旅遊，遊客僅在船上過五夜。「紅女郎號」在義大利Fincantieri造船廠建造，4月將在加勒比展開處女航，可接待2770名乘客及1160名船員。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言