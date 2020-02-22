在家工作不見得環保！要考慮季節、通勤工具、發電方式

英國廣播公司報導，雖然大家都以為，改為在家上班、不必每天通勤到辦公室可以減碳，但永續的問題其實沒這麼簡單。

倫敦顧問業者WSP UK公司研究發現，在英國，遠距工作可能只有夏天才比較環保。研究員檢視不同地點的200位英國勞工產生的碳足跡，發現冬季在家工作造成更大的環境衝擊，因為必須供應暖氣給個別勞工所在的建築，而非只供應給一棟辦公大樓。

WSP UK公司永續部門主任賽蒙斯說，因為每個遠距工作的勞工都需要暖氣，並且傾向整棟屋子全開，所以即使將通勤的排碳量都算進去，大家聚在同一建築上班還是比較環保。

然而，因為英國少有空調，夏天在家工作比較環保，能源消耗遠低於冬天。

在家工作是否具有永續性，如同剝洋葱一般，要探討的層次很多。僅僅一篇關於英國勞工的研究，並不能提供答案。

主要的問題是，全球各地能源消耗的模式差異愈來愈大。例如，在挪威，2019年賣出的汽車超過40%是電動車，比一年前多出三分之一。在挪威或北歐國家通勤，造成的環境衝擊遠小於高度仰賴汽油的國家，例如英國和美國。

而且，許多大城市的上班族通勤仰賴大眾運輸工具而非汽車。這些個別因素影響不同城市、不同地區或不同國家採取在家工作是否更環保的考量。

空調也是一大變數。包括美國在內的許多國家都高度仰賴冷氣，而空調通常比暖氣消耗更多能量，這意味每位勞工在家開冷氣，會造成更大的環境衝擊。

根據耶魯大學森林學院副教授吉林翰，在高度仰賴冷氣的國家，夏天創造的碳足跡可能如同英國的冬天。換句話說，有些地方不適合夏天在家工作。

吉林翰還說，衡量遠距工作人員造成的環境衝擊，不僅止於溫度調節和通勤，「也要看電力從何而來」。

各地用來發電的能源都不一樣，有些比較符合永續原則。例如冰島利用大量潔淨的地熱為家庭和商業大樓供電。同一個國家可能也有不同的發電方式，例如美國有部分地區採水力發電，有些採火力發電。