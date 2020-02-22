泰民主運動挫敗 第3大黨遭解散 幹部禁參政十年

法新社報導，泰國激進反軍政府政黨、未來前進黨黨魁他納通因為提供該黨貸款六百萬美元（約台幣一億八千萬元），導致該黨廿一日被憲法法院裁定解散，且主要成員被禁止參政十年，這對泰國民主運動造成沉重打擊。

未來前進黨在他納通的領導下，於去年三月竄起，在二○一四年政變後的首次選舉成為國會第三大黨。該黨的激進訴求如要求全面民主、終止徵兵制和軍政府撤出政治和商業，並和保守且強大的軍政府抗衡。

然而，由於他們強勁的民調數據，他納通和該黨七十六名國會議員面對無休止的法律訴訟。由九名法官組成的憲法法院廿一日因為他納通的六百萬美元貸款違反政黨法，裁定解散未來前進黨。一名法官表示，這筆貸款超過個人對政黨捐款額卅一萬五千美元（約台幣九百四十五萬元）的上限。

法官納卡林補充，未來前進黨十六名領導階層，包括黨魁他納通也被「禁止參政十年」。

中央社指出，未來前進黨則表示，雖然政黨法規定的七種收入來源不包括貸款，但並沒有禁止貸款，而他納通提供的是貸款，並非捐款，所以他們沒有違法。

這項裁決似乎意圖終止他納通的政治抱負，他在政治舞台的崛起鼓舞了千禧世代，但也嚇到了泰國保守派。