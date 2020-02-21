英脫歐後歐盟七年預算案陷僵局 一本書看懂談判多艱難

歐盟20日舉行英國脫歐後首場峰會，27國領導人齊聚布魯塞爾討論2021年至2027年財政預算，主要聚焦如何填補英國離開留下的750億歐元（約新台幣2.5兆元）缺口，但峰會召開首日便陷入談判僵局，未取得任何實質進展。荷蘭總理呂特還為了強調自己不會改變立場，帶了一本蕭邦傳記來消磨時間。

路透報導，聯合預算是歐盟未來七年優先工作重點，以及成員國提供資金意願的最具體表現，但在峰會於布魯塞爾開始前，各國分歧就已相當明顯。

歐盟希望在氣候、移民、數位化和安全方面投入更多資金，但較富裕的預算淨貢獻國拒絕支付更多資金，受益的國家則希望能保留在農業和發展上獲得的支持。上月退出歐盟的英國是第二大預算淨貢獻國，僅次於德國。

德國總理梅克爾在參加峰會時說：「我希望我們取得相當大的進展，這是一項複雜的任務，巨大分歧當然必須克服。」

歐盟未來七年預算案規模從1.09兆歐元（約新台幣35點8兆元）起跳，相當於會員國國民所得毛額（GNI）的1.074%。

雖然只占成員國國家預算一小部分，但有些國家認為太多，一些國家則覺得太少。對此外交官們表示，為期兩天的峰會不太可能消除他們之間的分歧。

法國總統馬克宏說：「讓歐洲透過削減自身收入來填補英國離開的缺口，這是不可接受的。我將花點時間來達成一項雄心勃勃的協議。這可能需要幾個小時、幾個晚上，幾天時間。」

峰會首日，各領導人逐一闡述立場，然後由歐洲理事會主席米歇爾跟每位領導人進行會談，為21日早上的談判尋找新的起點，

會談暴露了南北歐與東西歐國家之間，以及發達和不發達經濟體之間對預算規模跟優先工作重點的分歧。

荷蘭總理呂特表示，他無法簽署一項三分之一資金用來支持農民，另外三分之一用在發展貧窮地區「凝聚基金」的預算案。荷蘭是希望限制整體預算在GNI的1%的四大預算淨貢獻國之一。農業在歐盟經濟中的占比約為1%。