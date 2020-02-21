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泰激進反軍政府政黨遭解散 主要成員被禁止參政10年

聯合報 / 編譯羅方妤／即時報導
泰國未來前進黨黨魁他納通。（美聯社）
泰國未來前進黨黨魁他納通。（美聯社）

法新社報導，泰國激進反軍政府政黨、未來前進黨黨魁他納通因為提供該黨貸款600萬美元（約台幣1億8000萬元），導致該黨21日被憲法法院裁定解散，且主要成員被禁止參政10年，這對泰國民主運動造成沉重打擊。

未來前進黨在他納通的領導下，於去年3月竄起，在2014年政變後的首次選舉成為國會第3大黨。該黨的激進訴求如要求全面民主、終止徵兵制和軍政府撤出政治和商業，並和保守且強大的軍政府抗衡。

然而，由於他們強勁的民調數據，他納通和該黨76名國會議員面對無休止的法律訴訟。由9名法官組成的憲法法院21日因為他納通的600萬美元貸款違反政黨法，裁定解散未來前進黨。一名法官表示，這筆貸款超過個人對政黨捐款額31萬5000美元（約台幣945萬元）的上限。

法官納卡林補充，未來前進黨16名領導階層，包括黨魁他納通也被「禁止參政10年」。

中央社指出，未來前進黨則表示，雖然政黨法規定的7種收入來源不包括貸款，但並沒有禁止貸款，而他納通提供的是貸款，並非捐款，所以他們沒有違法。

這項裁決似乎意圖終止他納通的政治抱負，他在政治舞台的崛起鼓舞了千禧世代，但也嚇到了泰國保守派。

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