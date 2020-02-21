新冠肺炎議題怕得罪中國 日相安倍反而害慘自己

在處理近來爆發的新冠肺炎疫情上，日本首相安倍晉三一直亟欲避免破壞日本與中國大陸好不容易建立起的交情，但隨著日本不斷出現新的確診病例，想做到這件事已愈來愈困難。

相較於美國川普政府，安倍在處理肺炎疫情上一直未對大陸「硬起來」。不同於美國、澳洲、新加坡全面禁止陸客入境，日本僅禁止大陸兩省民眾踏上日本國土。雖然日本很快就派遣專機飛往武漢進行撤僑，但也利用這些專機送了許多醫療物資給大陸。

這些動作不但讓日本獲得了北京當局的罕見讚揚，也讓大陸在結束與美國的貿易戰後，樂於與安倍政府維持緊密關係。

不過，隨著新冠肺炎在日本的確診病例不斷增加，安倍似乎已發現自己的立場愈來愈難維持，尤其是這場疫情，原本應可靠著大陸的及早通報獲得控制。在全球都對肺炎疫情亮起警示燈前，上萬名大陸觀光客早已遊遍全日本，且已有不少日本病例被認為與這些陸客有關。

名古屋外國語大學教授川村範行表示：「中國一開始對肺炎疫情的反應並不足。問題在於，等到這些問題被揭露後，日本政府會怎麼做？是會批評中國，還是會閉上眼睛裝沒看到？」

據19日發表數據，今年1月訪日的陸客比一年前增加了22.6%。大陸的肺炎確診病例在1月底時突然暴增，但安倍政府僅在2月1日禁止了大陸湖北省的民眾入境。

雖然這場疫情一開始給日本展現和大陸同心防疫的機會，但現在卻似乎可能妨礙到安倍計劃已久、象徵兩國關係重修舊好的大陸國家主席習近平訪日行程。雖然日本官員一直重申，這項預訂在4月初「櫻花盛開之際」的計畫沒有任何改變，但現在中日兩國都可能將發現，這趟行程已愈來愈難成行。

這場疫情也已開始侵蝕安倍長年穩固的選民支持率。親安倍派的讀賣新聞本周問卷顯示，有52%日本民眾不滿意政府目前為止對肺炎疫情的處理。在17日發表的三家媒體民調中，安倍的支持率皆下滑。

反對黨國民民主黨已呼籲政府，應禁止所有從大陸訪日的外國人士入境。在日本國內也買不到口罩的情況下，前首相鳩山由紀夫在推特上說，透過名下機構捐了100萬個口罩給大陸，引起網友撻伐。

因為大陸的海警船近來又再度侵犯日本聲稱是該國領土的釣魚台海域，一些與安倍同黨的自民黨人士，也反對習近平訪日。