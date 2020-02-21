倫敦市長參選人想接手東京奧運 網酸：先把鑽石公主號開回去
日本新冠肺炎疫情升溫，截至目前為止已有97例確診，而預計在今年7月舉辦的東京奧運吸引民眾討論，世界衛生組織（WHO）14日表示，並未建議主辦方是否取消東奧，國際奧會（IOC）稱信任日本公共衛生部門。不過此謠言讓英國倫敦市長參選人抓到機會，該參選人在推特上表示，倫敦可以接手主辦2020奧運會。
東京奧運受新冠肺炎影響傳出停辦消息，雖然東京奧運籌備會表示將如期舉行，但外界質疑日方控制疫情能力，而角逐2020倫敦市長的保守黨參選人尚恩貝利（Shaun Bailey）在《Twitter》上表示「倫敦可以接手2020奧運會，我們有基礎設備和經驗，當疫情爆發時，世界需要我們挺身而出，作為市長，我將確保倫敦已做好準備並再次主辦奧運會」。
網友看了文章，有人痛批鑽石公主號的國籍為英國，英國應該要先處理鑽石公主號的問題，「這是在開玩笑嗎？英國不顧鑽石公主號，還想竊取日本取得奧運會的責任」、「就是因為這個原因，所以鑽石公主號被扔到日本嗎」；也有人嘲諷尚恩「真是個好點子，把病毒帶給我們（倫敦人）」、「鑽石公主號的國籍是英國，英國必須要負責，而不是將所有問題留給日本」。
新冠肺炎肆虐恰逢四年一度的奧林匹克運動會，日方的動作更吸引外界關心，不論是日本厚生勞動省對於國內防疫的動作，或是東奧籌委會表態「不會延期或取消」後的風險管理能力，各界對於日本仍是充滿質疑，如何挺過這波疫情且完成國際賽事，是日本政府最大的考驗。
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