德國槍擊案11人死亡 梅克爾：動機是種族主義

德國黑森邦城市哈瑙發生兩起槍擊案件，死亡人數增至11人。官員表示，兇嫌作案動機可能與極端右翼背景有關。總理梅克爾則說，有許多跡象表明嫌犯是出於種族主義動機，德國聯邦反恐檢察官已接手本案。

BBC報導，槍擊案造成9名受害者死亡，43歲德國籍男性嫌犯則在家中自殺，與72歲母親一起陳屍家中。警方在嫌犯家中找到文字和影片證據，該影片是他在襲擊發生前幾天在網上發表，其中提到了極端右翼陰謀論。 媒體報導，嫌犯還留下一封懺悔信。

德國總理梅克爾在表示，槍擊案有很多跡象指向種族主義，「種族主義是毒素，仇恨也是毒素。這種毒素存在於我們的社會中，已經導致許多犯罪。」她強調政府會用盡一切方法，抗衡那些嘗試分裂國家的人。

此外，死者中至少有5人是土耳其公民。土耳其總統厄多安表示，他希望德國政府「作出必要努力，對襲擊事件進行全面調查」。槍擊事發地點之一的水煙吧，在中東和亞洲國家隨處可見，在世界許多其他地區也很流行。

法國總統馬克宏也表示，「面對這次悲劇性襲擊，我感到極大的悲傷，並對德國表示全力支持。在這場保衛我們的價值觀和民主制的鬥爭中，我與梅克爾總理站在一起。」德國穆斯林協會KRM則呼籲當局，在反對右翼極端主義的鬥爭中做出更多努力，並要求政府在一個月內提出「明確反對伊斯蘭恐懼症的立場」。