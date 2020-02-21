討好南太島國 澳洲年底開放「洗碗水」飲料卡瓦進口

有些人覺得，玻里尼西亞飲料卡瓦（Kava）嘗起來像髒兮兮的洗碗水，但澳洲擔心中國區域影響力日增，為向南太平洋島國示好，澳洲總理莫里森同意年底前試行允許卡瓦進口以供商業用途的計畫。

澳洲廣播公司報導，澳洲政府20多年前禁止卡瓦的商業進口，因為這種飲料的原料具鎮靜麻醉效果，在某些偏遠的原住民村落遭濫用。

澳洲政府先前說，不考慮重新開放進口，只提議增加每個人入境澳洲時能合法攜入供個人使用的數量，從兩公斤增加到四公斤。

但面對斐濟和萬那杜等國的強力遊說，以及擔心中國在南太平洋的影響力大增，澳洲還是屈服了。

卡瓦對太平洋島國具有文化、經濟和社會重要性。這種傳統飲料的製作是從卡瓦植物的根和莖榨汁，再加水混合。

萃取出來的化學物是讓飲料有催眠放鬆效果的「卡瓦酮」（Kavalactones）。

數百年來，卡瓦在太平洋島國的重要活動一直占有重要地位，包括婚喪喜慶、歡迎儀式和恩怨調解等。

移居澳洲的太平洋島民一直抱怨，入境時每人最多只能攜入兩公斤卡瓦，讓他們無法落實文化傳統。

澳洲決定嘗試放行商業進口，主要著眼於卡瓦是萬那杜和斐濟等太平洋島國的重要農產品和收入來源，有助推動其經濟發展。

卡瓦近年價格飆漲，因為幾年前的熱帶氣旋摧毀萬納杜和斐濟的卡瓦作物，再加上美國各地開始出現卡瓦吧，導致供給短缺。

媒體報導，卡瓦的黑市價格水漲船高，每公斤最高可賣到1,000美元（約台幣三萬元）。

在萬納杜，卡瓦已是價值最高的出口商品，超越傳統農產品如椰乾和椰子。卡瓦種植戶說，他們把利潤拿來買太陽能電燈、水箱，以及支付小孩上學的各項費用。

澳洲試行計畫的細節尚待決定，但未來可能全面恢復卡瓦進口，看好能加強澳洲和太平洋島國關係。