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美國防部官員：關心中國大陸何時建造海外軍事基地

聯合報 / 華盛頓記者張文馨／即時報導

美國國防部負責中國大陸事務的副助理部長施燦德（Chad Sbragia）20日出席國會聽證會表示，中國大陸將軍事力量結合經濟擴張，美國不只關心中國大陸打造海外基地，而要了解何時及如何建造。

「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）20日舉行中國大陸軍力預測與美國國家利益聽證會，施燦德出席。

施燦德表示，中國大陸軍事力量快速擴張，加之經濟穩定成長，無疑將利用不斷增長的軍事與經濟力量，塑造有利於自己的區域環境。

施燦德說，中國大陸擴張軍事力量，並透過一帶一路（OBOR）擴張在鄰近國家的影響力，並指這樣的經濟措施將成為潛在的軍事後勤平台，未來也可能演變為軍事管道，這也是美國國防部日益關注的重點。

施燦德表示，中國大陸順利在非洲布吉地共和國建立海外基地後，有媒體報告指出，中國大陸也會將軍事力量延伸到中東、非洲、南亞與西太平洋；問題不是單純解放軍建造海外基地，而是何時與如何建立。

施燦德表示，美國並非孤立，一年以來歐洲和北約開始分析研究中國大陸崛起對各國與國際組織的影響，國防部將與所有盟國和夥伴合作，這個夥伴關係立基於與中國大陸能系統性競爭。

施燦德援引2018國防戰略報告表示，中國大陸透過軍事現代化，下一步將奪取印太霸權，讓美國無立足之地，以達世界強權的目標。而目前印太地區最可能的衝突點，包括台海、南海、釣魚台或朝鮮半島。

施燦德表示，國防部將重新定位以因應來自中國的挑戰，包括組成聯合軍隊、強化同盟與吸引新夥伴加入，以及提高國防部的能力。

施燦德重申去年10月在北京參加第九屆北京香山論壇時的談話，他說，美中競爭不表示要對抗，或者傾向衝突。他去年曾說，美國不想讓任何國家在美中之間選邊站。

國防部

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