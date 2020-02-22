極右翼恐怖威脅有增無減 德國危機升高

哈瑙（Hanau）恐怖襲擊的作案人在事先錄制的一段影片裡，大談種族仇恨和陰謀論。黑森州內政部表示，此人迄今沒有引起安全機構的注意。他與其他右翼恐怖分子是否有聯繫，他的暴行是否經過長時間的醞釀，仍有待調查。

可以肯定的是，在德國，右翼恐怖主義帶來的威脅在升高。被德國聯邦刑事局（BKA）列為「危險分子」大約有60人，就是說，這些人可能在右翼極端主義思想的指導下實施暴力，甚至製造襲擊。自2012年以來這一數字增加了4倍。

從幻想到犯罪

這一潛在的威脅有多大，可以從憲法保護局最新報告中的一個數字看出：有12700名極右分子被視為「有暴力傾向」。他們之間的交流大多在網路上進行，虛擬空間如同助燃器。一個不久前被破獲的恐怖團夥一定程度上就是在互聯網上走向極端化的。去年10月在哈勒（Halle）企圖襲擊猶太教堂的作案人也是如此。

在打擊政治和宗教極端分子領域，德國安全部門面臨兩大難題：哪些人會將暴力幻想付諸實施、誰又是幕後幕後指使？北威州網絡犯罪中心負責人、檢察官赫貝克（Christoph Hebbecker）向德國之聲介紹，2018年2月以來，該中心收到近一千條報案，其中大部分涉及右翼圈子，大約半數報案能立案調查。問題是，要找出匿名用戶背後的人，難度很大。

上周五，德國警方剛剛破獲了一個恐怖組織。在全德6個州的13個地點，警方搜查了13處住宅，逮捕了4名恐怖嫌疑人和8名同伙。聯邦總檢察署指控他們企圖製造「類似於內戰的狀態」，計劃對政治家、難民和穆斯林實施襲擊。

加重處罰網絡仇恨言論

至少，在互聯網中宣揚仇恨的犯罪行為今後將受到更嚴厲的處罰。聯邦政府本周三（2月19日）提交了一份法律草案，如果得到議會通過，今後在網上發出謀殺或強奸威脅，將可能被處以最高達3年的監禁，而不再是迄今的最高1年。對地方政治家的誹謗和仇視言論將被處以最高達5年的監禁。

德國政界還希望通過讓互聯網服務商承擔更多義務來遏制網絡仇恨。比如Facebook等服務商，在平台上出現種族仇視和新納粹宣傳言論的時候，應有義務向有關部門，比如聯邦刑事局通報。

上述措施能否起到遏制右翼勢力極端化的作用，仍是個未知數。在2011年恐怖組織「國家社會主義地下組織」（NSU）的罪行暴露後，很多德國人以為，最糟的已經過去了。這個三人團夥槍殺了10個人，其中包括9個移民。然而，此案尚未了結、人們對於這一多年未破的系列謀殺的震驚尚存之時，2015年大批難民開始湧入德國。接下來就是一波前所未有的仇恨和暴力的浪潮。2018年夏，NSU謀殺案的主要被告切培（Beate Zschäpe）被判終身監禁。但看來這一判決並沒有起到震懾的作用。

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