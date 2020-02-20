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敘利亞戰火肆虐 90萬人流離失所

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導

敘利亞戰火凌虐全境，已無樂土！敘利亞戰火近日又升溫，90萬敘利亞難民為逃離政府軍砲火，被迫聚集在土耳其邊境區域。聯合國官員19日表示，在惡劣生存環境下，低溫不斷造成敘國嬰兒和幼童死亡，人道危機持續擴大，已經壓倒外界提供援助的努力，且以伊德利卜區域最為嚴重。

人道主義災難

根據《半島電視台》報導，自去年12月1日敘利亞政府軍發動攻勢以來，已有近90萬人流離失所，其中50萬人是兒童。聯合國人道事務與緊急援助副秘書長馬克·洛科克向安理會表示，自從政府軍提升軍事攻勢以來，「每天都收到嬰兒和幼童在寒冷天氣中死亡的報告。」

洛科克也強調，「在伊德利卜，沒有地方是安全的。」有將近5萬人躲在樹下或露天場所避難。

、土雙方無共識

根據《紐約時報》報導，聯合國特使蓋爾·佩德森表示，戰火波及到人口稠密的地區，例如伊德利卜市及巴布哈瓦，這是敘利亞難民密度最高的地區，也是人道主義的最後防線。

佩德森說，作為伊德利布停火的發起國，俄羅斯和土耳其「必須達成扭轉目前惡劣情況的共識」，聯合國也敦促支持敘利亞政府軍的俄羅斯，及支持反對派的土耳其英和緩衝突，而儘管近期雙方已開始會談，但仍沒有任何共識。

美國、英國、德國、法國等國家也在聯合國會議上呼籲，安理會應介入協調，負責新的停火協議，並發表關於敘利亞衝突的聲明，但提案遭俄羅斯悍然否決。

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