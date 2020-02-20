採簡單多數公投 蘇格蘭恐陷對立

絕對多數的公投較為穩定！據半島電視台分析各國公投機制，如加拿大魁北克獨立公投等，發現多數國家都規定需要滿足絕對多數，且公投完人民對於結果多半都予以尊重，對比到很想脫離英國獨立的蘇格蘭，如果發動獨立公投，採用簡單多數辦理，可能重蹈英國脫歐公投造成社會對立加劇的覆轍。

人民尊重公投結果

根據《半島電視台》報導，聖克里斯多福及尼維斯國的尼維斯島曾經想要脫離該國獨立，但該國憲法規定獨立公投需要66%的同意率才能通過，最後雖然達到62%同意，但礙於憲法規定仍無法獨立。當地首長布蘭特利也表示，雖然很遺憾，不過他也認為需要絕對多數同意，才會有穩定的民意基礎與社會維穩。

另外，以加拿大魁北克獨立公投為例，第一次公投支持統一的有55%，第二次公投統派的支持度則減少到50.58%，但是當地支持魁北克獨立的民眾維利表示，他們尊重民主，因此雖然沒有通過獨立，但是支持獨立的魁北克人還是可以安心活在加拿大政府的統治，加拿大隨後也朝往絕對多數的立法方向前進。

簡單多數易對立

因此，在英國以簡單多數脫歐後，許多民眾也希望蘇格蘭以簡單多數再次舉行獨立公投。對此，贊成方認為英國脫歐都是簡單多數了，蘇格蘭也應該循例辦理，但反對方認為，如果用簡單多數決，公投完無論獨立與否，英國只會持續陷入脫歐的紛爭中，以及造成更加對立的社會氛圍。

「險勝並不是真正的獲勝。」蘇格蘭政治評論員法庫森表示，如果蘇格蘭獨立公投真的險勝，由於對立雙方差距不大，只會讓公投完的社會更加對立。《衛報》也提到，強森脫歐後，蘇格蘭獨立的民意並沒有大幅成長，蘇格蘭人面對是否公投時，也要考量到現實狀況。

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