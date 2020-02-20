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在世最貴畫家之一霍克尼 《水花》拍出9億台幣

聯合報 / 記者何定照／即時報導
倫敦蘇富比日前舉行當代藝術晚拍，英國畫家大衛・霍克尼（David Hockney）的《水花》以2311萬7千英鎊成交（台幣約9億562萬元）。圖／蘇富比提供
倫敦蘇富比日前舉行當代藝術晚拍，英國畫家大衛・霍克尼（David Hockney）的《水花》以2311萬7千英鎊成交（台幣約9億562萬元）。圖／蘇富比提供

倫敦蘇富比日前舉行當代藝術晚拍，英國畫家大衛・霍克尼（David Hockney）的《水花》以2311萬7千英鎊成交（台幣約9億562萬元），為霍克尼作品第三高拍賣成交價。霍克尼是作品最高價的在世畫家之一。

此畫作於1966年，於倫敦蘇富比1973年首登拍場，其後再度於2006年以290萬英鎊成交，創當時藝術家拍賣紀錄。蘇富比表示，霍克尼的十大最高價成交拍品中，九項於過去兩年間刷新；藝術家另一代表作《三十朵向日葵》將領銜四月份的香港蘇富比當代藝術晚間拍賣。

蘇富比歐洲當代藝術主管Alex Branczik表示，大衛 · 霍克尼出生於約克郡，但其藝術家身份及作品已極具全球性。晚拍因此引來國際藏家、傳媒及藝術愛好者的濃厚興趣。

當晚重點成交拍品還有班克斯（Banksy）《投票給愛》成交價達115.5萬英鎊。作品曾於倫敦皇家藝術學院（Royal Academy）2018年的「Summer Exhibition」重點展出，標價3.5億英鎊，反映當時有指英國脫歐將每週為國民保健服務節省3.5億英鎊的說法。

另外，尚・杜布菲（Jean Dubuffet）《鄉村景致》以181.5萬英鎊成交。藝術家將領銜巴比肯藝術中心（Barbican）於2020年9月至2021年1月舉行的大型回顧展，該展覽由蘇富比贊助。

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