G20財金首長會議 預期今明兩年全球經濟溫和成長
G20財金首長會議定本周六（22日）起在沙烏地阿拉伯首都利雅德舉行兩天，為會議準備的公報草案指出，全球經濟今明兩年可望溫和成長，但不能排除新冠肺炎疫情帶來的下行風險。
路透取得的公報草案提到，「在2019年底顯現回穩的跡象後，全球經濟成長預期在2020年與2021年溫和回升。持續寬鬆的金融條件與貿易緊張緩解，支撐經濟復甦。」
公報草案也寫道：「然而，全球經濟成長仍舊緩慢，前景的下行風險依然存在。風險包括新型冠狀病毒爆發導致的衝擊、地緣政治緊張以及政策的不確定性。」
與會的G20財金首長將會支持去年G20領袖峰會的結論，促成「自由、公平、不歧視、透明、可預測、穩定的貿易與投資環境」，並且維持自身市場開放。
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