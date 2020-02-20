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德國哈瑙市兩間酒吧槍擊案 喪生人數可能多達8人
今日俄羅斯（RT）新聞網引述德國地方媒體報導，德國黑森邦城市哈瑙（Hanau）及其附近凱瑟爾施塔特（Kesselstadt）的兩家水煙酒吧先後發生槍擊案，歹徒疑似從行駛中的汽車開槍射擊，導致數人死亡。警方懷疑兩起槍擊案之間有關聯，行凶者目前在逃。
警方和救護車到場的影片在當地時間19日晚間被貼上社群媒體，傳言兩地點可能共八人喪命。另有報導說，還有第三個現場，但這些報導尚未獲得當局證實。
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