肺炎疫情衝擊 Adidas大陸門市的業務活動銳減85%

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
愛迪達表示，自1月25日起至今仍在營業的部分門市，其客流量明顯減少，業務活動比去年同期銳減85%。路透
愛迪達表示，自1月25日起至今仍在營業的部分門市，其客流量明顯減少，業務活動比去年同期銳減85%。路透

德國運動用品業者愛迪達（Adidas）警告，中國大陸門市的業務活動最近幾周已大幅減少，原因是新冠肺炎疫情所造成的重大負面影響。

愛迪達19日表示，自1月25日起至今仍在營業的部分門市，客流量明顯減少，業務活動與去年同期相比銳減85%。新冠肺炎疫情已促使愛迪達關閉「大量」大陸門市；亞洲約貢獻愛迪達約三分之一的銷售。

愛迪達公布這項消息，適逢許多運動用品業者都深切憂心新冠肺炎疫情快速擴散，可能對大陸經濟造成的衝擊。中國大陸是運動用品產業關鍵的原料供應來源，有許多運動鞋都在中國大陸和其他亞洲國家製造。

愛迪達指出，其他市場的客流量也下滑，以日本和南韓市場最為明顯，不過在中國大陸以外的市場，還沒出現重大的業務衝擊。

愛迪達也說，由於當前情勢每天不斷演進，因此還無法可信地量化新冠肺炎疫情對今年全年業績的整體影響。該公司已說，3月11日發布全年度財報時，將提供更多新冠肺炎所造成財務影響的細節。

愛迪達在2月稍早已警告，中國大陸營運正遭受肺炎疫情的負面影響，之後也不斷重申立場，認為現在評估肺炎疫情對財務影響的程度還「言之過早」。

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