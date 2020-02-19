印尼擬對含糖飲料、燃油車及塑膠袋課新稅

印尼財政部長英卓瓦蒂19日提議，對含糖飲料、排放二氧化碳的傳統燃料車以及塑膠袋課徵新稅，以管制國內民眾對這些產品的消費。

英卓瓦蒂提出這項提議，適逢印尼去年的經濟成長步調放緩至三年來最慢，導致政府稅收疲軟；政府上年度的財政赤字達到150億美元，原因是企業獲利疲軟和出口下滑拖累。

根據這項提議，加入糖或人工甜味劑的飲料，將被課徵每公升1,500至2,500印尼盾（0.11至0.18美元）的貨物稅，涵蓋瓶裝茶、咖啡、軟性氣泡飲料，以及能量飲料。

英卓瓦蒂表示，這項措施旨在抑制民眾消費含糖飲料，她認為糖尿病和肥胖的問題在過去十年愈來愈嚴重。2008年15歲以上罹患糖尿病的民眾，占總人口的比率為2%，高於2007年的1.1%；成人肥胖率也從2007年的10.5%，攀升至2018年的21.8%。

英卓瓦蒂也重新提出2017年的提案，就是對每個塑膠袋開徵200印尼盾的貨物稅，不過國會迄今尚未通過這項提案。她認為，對塑膠袋徵收的稅額雖低，卻有助將每年的塑膠袋用量減半至5.3533萬噸。

英卓瓦蒂並表示，政府也想希望對新上市的車輛課稅，以整治空汙。稅額將依照汽車的二氧化碳排放程度和其他方面來決定，但她沒有提供細節。

英卓瓦蒂說，實施這三項措施後，預估每年度能為政府額外創造23.56兆印尼盾（約172億美元）的稅收，包括1.61兆來自塑膠袋，6.25兆來自含糖飲料，以及15.7兆來自汽車。印尼政府尚未公布何時開始課稅。