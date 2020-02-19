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環團踢爆義大利政府 縱放有害物至馬來西亞

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導
義大利公司與馬來西亞工廠合作違法走私廢棄物，嚴重影響當地居民健康。（photo by Twitter）
義大利公司與馬來西亞工廠合作違法走私廢棄物，嚴重影響當地居民健康。（photo by Twitter）

環保組織綠色和平日前踢爆，義大利多間公司利用歐盟未落實管制廢棄物出口的漏洞，將大量不可回收及含有傷害環境的化學物質非法出口至馬來西亞堆積，義國政府遭各界質疑縱容。對此，義大利環境部長柯斯塔表示，「政府會更努力防止類似事件發生，並設立政策因應。」

義大利鑽歐盟漏洞

根據《半島新聞台》報導，環保組織綠色和平踢爆，義大利多間公司利用法律漏洞，違法出口工業廢棄物，並將其堆積在馬來西亞，對環境造成嚴重危害。

依照歐盟規定，其成員國若要出口廢棄物至非歐盟國家進行處理，必須要符合「可回收」的特點，接收方也必須要有能力處理這些回收物質。然而義大利看中歐盟未落實管制的漏洞，去年共出口逾2880噸的廢棄物至馬來西亞，其中超過半數無法回收，甚至包含苯聚合物等對環境造成危害的化學物質。

主導調查行動的昂格雷斯表示，已向義大利政府提出抗議，「義大利政府必須要介入，他們不能假裝沒有這些違法情事發生。」義大利環境法律師費科也說：「如果這些指控成立，義大利政府將要負起一定的責任，他們放任這些公司進行違法走私，等同是跨國犯罪。」

回收業產值驚人

據《衛報》報導，中國政府2018年宣佈禁止進口廢棄物處理產業後，馬來西亞便成為世界上最大的廢棄物進口處理國，據統計，回收業每年約有500億美元的驚人產值。

然而，與這些義大利公司合作的馬來西亞工廠不但是違法設立，連處理量能都嚴重不足，多出來的廢棄物就直接堆積在工廠周遭。坐擁許多廢棄物處理廠的馬來西亞城市雙溪大年，2019年感染疾病的人數更因此遽增3成。

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義大利 馬來西亞 廢棄物
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