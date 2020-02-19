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美列中國官媒為「外國使團」 有什麼影響？

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美國國務院周二(2月18日)表示，已認定5個中國官媒為「外國使團」。 新華社
美國國務院周二(2月18日)表示，已認定5個中國官媒為「外國使團」。 新華社

(德國之聲中文網)美國國務院周二(2月18日)表示，已認定5個中國官媒為「外國使團」。這是美國官員在指稱這些媒體為北京「宣傳新聞機構」後的實際行動。

受到影響的媒體包括中國國家通訊社新華社、前身為中國央視國際頻道的中國環球電視網(CGTN)、中國政府面向全世界的電台－中國國際廣播電台、《中國日報》發行公司和《人民日報》海外版的美國總代理海天發展公司。

為什麼重要？

隨著美國總統大選年到來，美國民眾越來越擔心外國媒體組織對公眾輿論的影響。美國官員憂慮，為官媒工作的中國記者受到北京的直接控制，並在美國工作時執行中國政府指派的任務。

根據國務院的規定，被認定為外國使團後，這些媒體機構必須註冊他們在美國擁有或租用的房地產位置，要租賃或購買新的房地產時必須獲得許可。此外，不論是不是美國公民，他們都必須披露在美國工作的雇員身份。

這些規定與美國對外國使館的規定相同，但不代表這幾間新聞媒體有任何外交地位。

獨立媒體還是宣傳工具

一位匿名的國務院官員對記者說:「這個名稱不會限制中國媒體在美國的新聞工作......毫無疑問，這5個實體都是（中國）黨國宣傳新聞機構的一部分，直接從受命於最高層。」

他補充說：「我們都知道這些人永遠都是被國家控制的，但是隨著時間發展，這種控制變得越來越強大，而且攻擊性也越來越強。」

在冷戰期間，大多數在美國運營的蘇聯媒體組織都被歸類為外國使團。最近，越南新聞社也被美國國務院指定為外國使團。

鄒宗翰/羅法 （法新社、美聯社）

本文章由德國之聲授權提供】

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