東京待售新公寓1月均價 飛越泡沫經濟時期

每日新聞報導，東京地區1月待售的新公寓，平均房價增至8,360萬日圓（約新台幣2,290萬元），改寫歷史新高紀錄，比起去年同期飆漲47.9%。

日本不動產經濟研究所（REEI）的最新資料顯示，隨待售公寓每戶的房價上揚，以東京為首的首都圈（包含東京都以及鄰近的神奈川、琦玉和千葉縣）1月公寓銷售戶數，比一年前銳減34.5%至1,245戶，主因為不動產開發商轉而聚焦減少房屋庫存，且在東京市中心主打豪宅。

東京區上月平均房價，超越泡沫經濟時期於1990年11月所創7,497萬日圓（約新台幣2,058萬元）的空前紀錄，主要受東京23區房屋均價高達1億511萬日圓的推升，這也寫下1992年11月以來首度突破1億日圓大關的紀錄。

REEI的一名主管表示，房價激漲是短期的趨勢，主要反映出鄰近縣市新落成公寓戶數供給量不足、但居住需求仍旺的現象。

琦玉縣上月房屋的供給量銳減89.9%至59戶；千葉縣的供給量銳減58.8%至98戶；神奈川縣則減少40.2%至186戶。東京23區供給量增加21.1%至734%；東京23區以外的東京都增加4.3%至168戶。