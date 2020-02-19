東京待售新公寓1月均價 飛越泡沫經濟時期

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
圖為兩名學童途經日本東京都中央區的勝鬨橋。美聯社
圖為兩名學童途經日本東京都中央區的勝鬨橋。美聯社

每日新聞報導，東京地區1月待售的新公寓，平均房價增至8,360萬日圓（約新台幣2,290萬元），改寫歷史新高紀錄，比起去年同期飆漲47.9%。

日本不動產經濟研究所（REEI）的最新資料顯示，隨待售公寓每戶的房價上揚，以東京為首的首都圈（包含東京都以及鄰近的神奈川、琦玉和千葉縣）1月公寓銷售戶數，比一年前銳減34.5%至1,245戶，主因為不動產開發商轉而聚焦減少房屋庫存，且在東京市中心主打豪宅。

東京區上月平均房價，超越泡沫經濟時期於1990年11月所創7,497萬日圓（約新台幣2,058萬元）的空前紀錄，主要受東京23區房屋均價高達1億511萬日圓的推升，這也寫下1992年11月以來首度突破1億日圓大關的紀錄。

REEI的一名主管表示，房價激漲是短期的趨勢，主要反映出鄰近縣市新落成公寓戶數供給量不足、但居住需求仍旺的現象。

琦玉縣上月房屋的供給量銳減89.9%至59戶；千葉縣的供給量銳減58.8%至98戶；神奈川縣則減少40.2%至186戶。東京23區供給量增加21.1%至734%；東京23區以外的東京都增加4.3%至168戶。

東京 京都
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

日本病例連環爆！東京新增3人感染新冠肺炎 累計72例確診

摩登東京與咖啡香：那些咖啡廳裡的文人軼事

日本最大化妝品口碑網站「@cosme旗艦店」原宿開幕！實體店也超好逛

為何日本確診病患發燒仍搭電車上班？ 網友揭背後殘酷真相

相關新聞

曼谷又傳槍響一死 感情糾紛前夫開槍奪命

泰國首都曼谷今天驚傳槍響造成一人死亡，泰國警方表示，命案與感情糾紛有關，凶手為死者前夫。由於發生在軍人濫殺事件後，各界繃緊神經。

馬克宏強推年改 在野黨、工會都抵制

「馬克宏不能倚仗國會多數，強推有問題的年改！」法國馬克宏17日將他積極推動的年改法案送交國會，國會將用2-3周的時間進行討論、表決。馬克宏所屬的「共和前進！」黨有過半數的優勢，外界預料法案將會強勢過關，引發工會與反對黨的不滿，並批評新法缺乏配套措施，不能如此倉促上路。

籲強制少年節育 英相顧問遭撻伐

英國首相強森的顧問沙比斯基日前因「推動青少年強制節育」引起民眾譁然，加上其過去歧視黑人等爭議使他飽受輿論撻伐，已宣佈辭去政府顧問一職。然而，沙比斯基屢屢失言及令人質疑的立場，也讓不分黨派的人士都開始質疑強森當初的任用標準。

影／4000億隻蝗蟲逼近中國 3分鐘了解前因後果

東非沙漠蝗蟲2月初入侵印度拉賈斯坦和古吉拉特兩邦，數量達到4000億隻。當地37萬公頃農田受擾，損失超百億盧比。中國專家...

泰國曼谷再傳槍擊！美容診所一死一傷

泰國曼谷市中心一處商場內的美容診所18日發生槍擊案，診所內一名女子死亡，一人受傷。

墨西哥再傳殺女事件 受害者家屬怒：政府沒保護她

墨西哥當局今天說，7歲女童奧德瑞格特日前遭人綁架撕票，遺體被塞進塑膠垃圾袋中，丟包在首都墨西哥市南部。女童家屬怒喊，政府沒有保護她。

文在寅：疫情蔓延衝擊大 須國際合作度難關

韓國總統文在寅今天指出，若中國經濟狀況惡化，韓國必首當其衝；而日益惡化的日本境內疫情也是變數之一，鄰國也須合作以度過難關。

研究：野火危機影響75％澳洲人 當局支持率暴跌

澳洲野火延燒5個月，據今天公布的最新調查，澳洲75%民眾、將近1800萬人自認受到這波致命野火危機影響。調查也顯示，野火...

亞桑傑引渡聽證前夕 100多名醫師連署請命

100多名醫師今天呼籲英國當局停止對維基解密創辦人亞桑傑的「虐待」。他目前在英國監獄，等候訂於下週召開的聽證會，以決定是...

全球女性論壇 英前相梅伊談官場心路建議做自己

英國前首相梅伊（Theresa May）今天在「全球女性論壇」演講，建議在場民眾「做自己」，並說明她一路來如何登上首相大...

利比亞革命9周年 和平仍遙遙無期

利比亞革命至今，國家仍無法統一。16日為利比亞推翻強人格達費9周年的日子，利比亞有民眾上街慶祝，但也有民眾認為格達費遭推翻後，國家內戰不斷，城市隨時會被轟炸，沒有人知道內戰什麼時候結束，這種混亂的情況不值得慶祝。

土敘邊界增90萬難民 世紀最慘人道危機隱現

敘利亞政府軍在俄羅斯支持下對西北部伊德利布省加強攻勢。聯合國17日表示，當地自去年12月以來有90萬人流離失所，停火是避...

熱門新聞

美國考慮切斷華為全球晶片供應 台積電或受衝擊

校園注意！全球流行致命「3人跳挑戰」 易造成腦震盪頸椎斷裂

疫情延燒 全球「在家上班」超爽？有人很痛苦

切開青椒驚見「新生命」！活青蛙躲藏其中 遭安樂死調查

影／塞車見計程車狂「車震」 網友大讚：下次來試試！

想賺大錢！英男拍賣存放10年雪球 結局笑翻

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。