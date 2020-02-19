新冠肺炎疫情蔓延 這家航空公司也開始放無薪假

「馬克宏不能倚仗國會多數，強推有問題的年改！」法國馬克宏17日將他積極推動的年改法案送交國會，國會將用2-3周的時間進行討論、表決。馬克宏所屬的「共和前進！」黨有過半數的優勢，外界預料法案將會強勢過關，引發工會與反對黨的不滿，並批評新法缺乏配套措施，不能如此倉促上路。

2020-02-18 19:39