新冠肺炎疫情蔓延 這家航空公司也開始放無薪假
南韓第二大航空公司韓亞航空18日表示，由於新冠肺炎疫情蔓延，重擊航空旅遊需求，為節省成本，所有員工將放無薪假，執行長等主管將減薪。
韓聯社報導，韓亞航空說，公司上下總共10,538名員工中，部分從19日起放十天無薪假，其他員工則以不影響航班的方式，稍晚再加入無薪假的行列。截至2月1日，韓亞航空共有4,078名機組員，占整體人力39%。
韓亞航空也說，將調降執行長、高層、及部門主管薪水，減薪幅度分別達四成、三成及兩成。
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